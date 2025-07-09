Масована атака на Україну. Зеленський повідомив, на яке місто припав основний удар

Президент про російську атаку: Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти

У ніч проти 9 липня РФ масовано вдарила по Україні. Президент Володимир Зеленський назвав цю атаку показовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Нова масштабна атака Росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це «шахеди», і 13 ракет – «кинджали» та «іскандери». Більшість цілей було збито. Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність», – зауважив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Він зазначив, що основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

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«Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.

До слова, у ніч проти 9 липня окупанти атакували Житомирщину. Внаслідок чого зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі.