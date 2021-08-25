На «Кувейтських вежах» з'явився синьо-жовтий прапор (фото)

На баштах розмістили синьо-жовтий прапор України, привітавши таким чином Україну з Днем Незалежності

На честь 30-ї річниці незалежності України на Кувейтських Вежах в Ель-Кувейті з'явився синьо-жовтий прапор. Про це повідомляє пресслужба ФК Динамо.

Так у столиці Кувейту привітали Україну зі святковою датою.

«Ранок 24 серпня вийшов подвійно святковим для мене. Прокинувшись, я отримав повідомлення з привітаннями від давнього вболівальника нашого клубу, надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт Олександра Балануца. Ми з ним перебуваємо на зв'язку, адже Олександр Олександрович всюди, де працював, підтримував футбол - зокрема, в ОАЕ створив футбольну школу Динамо, у планах створення аналогічної академії і музею Динамо в Кувейті, а зовсім скоро світ побачить книга спогадів колег і учнів Валерія Лобановського арабською мовою про період роботи тренера в цій країні. До того ж недавно, перебуваючи в Києві, пан посол отримав в подарунок від президента клубу Ігоря Суркіса ігрову футболку», - сказав віце-президент ФК Динамо (Київ) Олексій Семененко.

Раніше у найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочався святковий концерт. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».