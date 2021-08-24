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    Патріарх Варфоломій благословив українців (фото)

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    Патріарх приїжджав на святкування Дня Незалежності<br /><br /> - Патріарх Варфоломій благословив українців (фото)
    Патріарх приїжджав на святкування Дня Незалежності

    Фото з офіційного сайту Вселенської Патріархії

    Патріарх Варфоломій попрощався з Україною

    Вселенський патріарх Варфоломій перед від'їздом з України благословив жителів нашої держави. Про це у Facebook написав речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря.

    «Патріарх попрощався з Україною. «Дякую і благословення всім!» – йдеться у дописі.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

    Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

    Напередодні 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

    Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

    Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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    Теги: церква Київ Facebook Вселенський патріарх Варфоломій
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    Патріарх Варфоломій благословив українців (фото)