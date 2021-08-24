Патріарх Варфоломій благословив українців (фото)

Патріарх Варфоломій попрощався з Україною

Вселенський патріарх Варфоломій перед від'їздом з України благословив жителів нашої держави. Про це у Facebook написав речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря.

«Патріарх попрощався з Україною. «Дякую і благословення всім!» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Напередодні 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.