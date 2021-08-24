Найвищий хмарочос у світі підсвітили в кольори прапора України (відео)

У Дубаї найвищий хмарочос світу убрався в кольори українського прапора

Знаменитий хмарочос привітав українців з Днем Незалежності

У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора. Відповідне відео з'явилося на сторінці хмарочоса в Twitter.

«Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як знаменита вежа ОАЕ переливається кольорами українського прапора.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021





Зазначимо, Бурдж Халіфа – найвища в світі будівля, її висота – 828 метрів. У хмарочосі 163 поверху.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочався святковий концерт. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

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Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

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