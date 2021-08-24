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    Найвищий хмарочос у світі підсвітили в кольори прапора України (відео)

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    У Дубаї найвищий хмарочос світу убрався в кольори українського прапора - Найвищий хмарочос у світі підсвітили в кольори прапора України (відео)
    У Дубаї найвищий хмарочос світу убрався в кольори українського прапора
    Фото: Скріншот відео

    Знаменитий хмарочос привітав українців з Днем Незалежності

    У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора. Відповідне відео з'явилося на сторінці хмарочоса в Twitter.

    «Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру», – йдеться у повідомленні.

    На відео видно, як знаменита вежа ОАЕ переливається кольорами українського прапора.


    Зазначимо, Бурдж Халіфа – найвища в світі будівля, її висота – 828 метрів. У хмарочосі 163 поверху.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочався святковий концерт. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

    Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

    Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

    Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

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    Теги: День Незалежності парад Twitter ОАЕ
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    Найвищий хмарочос у світі підсвітили в кольори прапора України (відео)