Найвищий хмарочос у світі підсвітили в кольори прапора України (відео)
Знаменитий хмарочос привітав українців з Днем Незалежності
У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора. Відповідне відео з'явилося на сторінці хмарочоса в Twitter.
«Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру», – йдеться у повідомленні.
На відео видно, як знаменита вежа ОАЕ переливається кольорами українського прапора.
الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021
Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ
Зазначимо, Бурдж Халіфа – найвища в світі будівля, її висота – 828 метрів. У хмарочосі 163 поверху.
Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочався святковий концерт. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.
Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.
Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.
Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».
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