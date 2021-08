Найвищий хмарочос у світі підсвітили в кольори прапора України (відео)

У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора. Відповідне відео з'явилося на сторінці хмарочоса в Twitter.

«Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як знаменита вежа ОАЕ переливається кольорами українського прапора.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ