У центр Мінська почали стягувати військову техніку і силовиків



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Військова техніка та силовики виїхали з бази в мінському мікрорайоні Уруччя

Сьогодні на площі Незалежності перед Будинком уряду білоруська опозиція планує провести велику протестну акцію

У центр Мінська вранці 30 серпня почали стягувати автобуси з бійцями ОМОН, криті військові вантажівки для перевезення особового складу і автозаки.

Військова техніка та силовики виїхали з бази в мінському мікрорайоні Уруччя. За даними агентства, колона рухалася близько 7:00 (час збігається з київським) по проспекту Незалежності, який веде до площі Незалежності і Будинку уряду. Уточнюється, що тут білоруська опозиція планує провести велику протестну акцію.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

Нагадаємо, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську, на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів «Радіо Свобода». На марші солідарності і Мінську затримали двох українських журналістів.

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