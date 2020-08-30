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    У світі

    У центр Мінська почали стягувати військову техніку і силовиків

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    Військова техніка та силовики виїхали з бази в мінському мікрорайоні Уруччя - У центр Мінська почали стягувати військову техніку і силовиків
    Військова техніка та силовики виїхали з бази в мінському мікрорайоні Уруччя

    Сьогодні на площі Незалежності перед Будинком уряду білоруська опозиція планує провести велику протестну акцію

    У центр Мінська вранці 30 серпня почали стягувати автобуси з бійцями ОМОН, криті військові вантажівки для перевезення особового складу і автозаки. 

    Військова техніка та силовики виїхали з бази в мінському мікрорайоні Уруччя. За даними агентства, колона рухалася близько 7:00 (час збігається з київським) по проспекту Незалежності, який веде до площі Незалежності і Будинку уряду. Уточнюється, що тут білоруська опозиція планує провести велику протестну акцію.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

    Нагадаємо, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську, на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів «Радіо Свобода». На марші солідарності і Мінську затримали двох українських журналістів.

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