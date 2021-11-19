СБУ викрила в Києві «детективне агентство», що шпигувало за громадянами (фото)

Ділки на замовлення влаштовували стеження за бізнесменами та офісними працівниками

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність «детективного агентства», яке діяло на території Київської області. Ділки спеціалізувалися на протиправному стеженні за громадянами України, у тому числі з використанням спеціальної техніки, якою оснащені правоохоронні органи. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агентство існувало понад два роки і надавало «послуги» як фізичним особам, так і представникам бізнесу. За заздалегідь обумовлену плату ділки робили повне досьє на бізнес-партнера чи стежили за найнятими на роботу офісними працівниками.

Співробітники СБУ задокументували непоодинокі факти надання учасниками групи послуг зі стеження за громадянами з використанням фото- та відеофіксації за допомогою спецтехніки.

Зловмисники документували для клієнтів телефонні розмови абонентів мобільного зв’язку, маршрути пересування тих, кого «замовили»; обладнували приміщення та автомобілі спецзасобами прихованого аудіо- та відеоконтролю; встановлювали місцезнаходження мобільних телефонів із використанням спецтехніки правоохоронних органів.

Вартість «послуг» становила:

роздруківка телефонної розмови – $400;

стеження за пересуванням особи – $200/год;

обладнання офісу засобами стеження за персоналом – $1000.

Правоохоронці затримали організатора схеми «на гарячому» після отримання ним грошової винагороди у розмірі $1350 та передачі замовнику інформації, отриманої незаконним шляхом.

У ході обшуків, проведених за адресами фактичного мешкання і роботи організатора та учасників групи, виявлено та вилучено:

засоби зв’язку, технічні пристрої для стеження та комплектуючі до них ;

матеріали оперативно-розшукових справ, отримані протиправним шляхом;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору «агентства» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників групи.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Києві та Київській області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, контррозвідники Служби безпеки запобігли можливій передачі таємних оборонних відомостей представникам спецслужб РФ. Викрито одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.