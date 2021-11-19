СБУ викрила мільйонну схему на закупівлі вакцини від ящура (фото)

Повідомлено про підозру колишньому голові тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Протиправна діяльність посадовців завдала державі збитків на майже 30 млн грн

Служба безпеки України викрила колишнє керівництво Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на безпідставних витратах бюджетних грошей. У ході слідчо-оперативних дій викрито держзакупівлі оптових партій незареєстрованих в Україні ветеринарних вакцин від ящуру. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протиправна діяльність посадовців завдала державі збитків на майже 30 млн грн.

За даними слідства, чиновники спільно з представниками однієї з біофабрик імпортували іноземні несертифіковані ветеринарні препарати.

Ділки завозили продукцію на митну територію нашої країни в обхід встановлених процедур імпорту відповідних товарів.

Наразі одному з організаторів схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За даними Київської міської прокуратури, йдеться про колишнього голову тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності інших винних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Нацполіцією та за процесуального керівництва Подільської районної прокуратури Києва.