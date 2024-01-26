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На пляжах Туреччини знаходять трупи без кінцівок: кількість жертв зросла до 11

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На пляжах Туреччини знаходять трупи без кінцівок: кількість жертв зросла до 11
На узбережжі Туреччини чи не щодня продовжують знаходити мертвих людей
фото із відкритих джерел

Турецькі ЗМІ стверджують, що кількість жертв, яких знаходитимуть на пляжах, неподалік Анталії, може зростати

На турецькому узбережжі неподалік Анталії продовжують знаходити трупи. Слідом за тілами, викинутими на берег в Анталії 25 січня, на березі острова Кос, що прилягає до турецького курорту Бодрум, було знайдено ще два тіла. Як пишуть турецькі ЗМІ, це чоловіки: один, ймовірно, іранець, другий – турок. Про це пише видання Olay.

Останніми днями на турецькому узбережжі Середземного моря екстрені служби Туреччини зафіксували вже дев'ять тіл. Вісім трупів без кінцівок туристи знайшли на пляжах Анталії. І ще один –  неподалік Бодрума. Звідки з'явилися останки доки не встановлено, але, за попередньою версією турецьких експертів, це можуть бути сирійські біженці.

Нагадаємо, що тіло першого чоловіка знайшли 17 січня. Труп не мав голови і правої руки. Вже наступного дня на тому самому пляжі було знайдено тіло 9-річної дівчинки, у якої була тільки половина тулуба, і була відсутня голова. Серед версій були і вбивства, і нещасні випадки, і навіть те, що вони стали жертвами диких тварин та серійного вбивці.

Турецька поліція уважно обстежує пляжі анталійського узбережжя
Турецька поліція уважно обстежує пляжі анталійського узбережжя
Onedio

Трохи пізніше в новинах замайоріли нові гучні заголовки: у Туреччині знайшли ще трьох загиблих, а наступного дня – чотирьох. І все без кінцівок. Провівши низку судово-медичних експертиз, фахівці оголосили результати: одна людина, виявлена на пляжі в районі Кадрі, молода дівчина. У поліції заявили, що тіло належить 18-річній місцевій студентці Мерве Шеввал Ельмас, яка зникла за два тижні до того. А от решта, а це восьмеро загиблих, швидше за все, сирійські біженці, які затонули на кораблі 11 грудня 2023 року.

Як писали ЗМІ, майже 90 людей тоді попрямували з берегів Сирії та Лівану у бік райського Кіпру. Десятки людей поринули на рибальське судно і вирушили в нове життя, але дорогою сталося страшне: корабель пішов на дно. Тепер течія може виносити тіла потонулих до берегів Анталії. І якщо це так, то таких знахідок може бути ще багато.

Нагадаємо, раніше турецькій провінції Анталія на пляжах виявили шість мертвих тіл, деякі із них розклалися до невпізнання. На пляжах Туреччини в Аланії та Анталії було виявлено тіла дитини та дорослого. Пізніше було знайдено два тіла у Манавгаті та один у Сериці. Передбачається, що тіла, викинуті на берег пляжів Анталії останніми днями, були результатом затоплення човна нелегальних мігрантів. Про це повідомили місцеві ЗМІ. 

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Теги: біженці смерть Анталія пляжі Туреччина

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