Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Поліція щодо ситуації із трупами на пляжах відмовчується
фото із відкритих джерел

 Поліція за тиждень знайшла шість трупів на узбережжі Анталії  – серед них тіло дитини 9-10 років без голови 

У турецькій провінції Анталія за останній тиждень на пляжах виявили шість мертвих тіл, деякі із них розклалися до невпізнання. На пляжах Туреччини в Аланії та Анталії було виявлено тіла дитини та дорослого. Пізніше було знайдено два тіла у Манавгаті та один у Сериці. Передбачається, що тіла, викинуті на берег пляжів Анталії останніми днями, були результатом затоплення човна нелегальних мігрантів. Про це повідомили місцеві ЗМІ. 

Так, 20 січня з'явилася інформація, що на пляжах у Манавгаті і Кизилоті (в 76 км від міста Анталья) знайшли два невідомі чоловічі тіла, що розкладаються.

«Трупи, особи яких були деформовані до невпізнання, були відправлені в морг судово-медичної експертизи для впізнання», – повідомило видання Yeni Mesaj.

Крім того, того ж дня на пляжі в районі Кадрі виявили тіло молодої дівчини. У поліції заявили, що воно може належати 18-річній місцевій мешканці Мерве Шеввал Ельмас, яка зникла 13 днів тому.

Тіло молодої дівчини може належати 18-річній Мерве Шевваль Ельмас
Тіло молодої дівчини може належати 18-річній Мерве Шевваль Ельмас
ntv

Ще раніше, 17 січня, у Манавгаті співробітники готелю Amelia Beach виявили обезголовлений труп без правої руки.

Але найбільше шокував мешканців Туреччини випадок, коли на пляжі знайшли тіло дитини без голови. Тіло дівчинки виявили на пляжі в курортному містечку Туреччини – Аланії, повідомляє Alanya Postası. Труп на пляжі в районі Конакли помітили місцеві жителі та повідомили про ситуацію в центр екстреної допомоги 112. На місце прибули полісмени, вони встановили: останки належать дівчинці 9-10 років. Їх відправили до Інституту судової медицини Анталії після огляду прокурором та жандармерією.

Тіло дитини без голови було виявлено на одному із пляжів неподалік Анталії
Тіло дитини без голови було виявлено на одному із пляжів неподалік Анталії
ntv

І 21 січня в Анталії в районі Аксу на пляжі одного із п'ятизіркових готелів виявили тіло чоловіка. Труп став шостим за тиждень із знайдених на узбережжі Туреччини, пише турецьке видання NTV. Тіло першими виявили співробітники найближчого готелю. На місце інциденту прибули берегова охорона, поліція та медики.

Вчора на пляжі виявили тіло чоловіка
Вчора на пляжі виявили тіло чоловіка
tv100

Тіло відправили до інституту судово-медичної експертизи. Як зазначає видання, вважається, що п'ять людей могли загинути в результаті затоплення нелегального човна. Встановлено, що взуття та одяг осіб були виготовлені в Сирії.  

Втім від будь-яких конкретних коментарів щодо цих випадків на пляжах ані поліція, ані місцева влада не дає, тим самим сіючи паніку серед місцевих мешканців та туристів. Як пишуть ЗМІ, зазвичай багатолюдні пляжі Анталії цими вихідними були порожніми. «У 2023-2024 роках у провінції Анталія не надходило жодних повідомлень про нещасний випадок, інцидент щодо будь-якої групи нелегальних іммігрантів у провінції», зробила єдину заяву поліція. У заяві також зазначено, що робота правоохоронців та експертів продовжується у координації з  прокуратурою щодо підозрілих смертей, які сталися на узбережжі.

До слова, українці почали масово виїздити із Туреччини. За даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.

Читайте також: У Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок (відео)
Теги: місцева влада пляжі Анталія прокурор поліція робота влада охорона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення: арештовано сотні осіб
У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення: арештовано сотні осіб
2 сiчня, 04:45
Алла Чезганова разом з сином Дмитром Чезгановим
Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
4 сiчня, 18:43
В автомобілі перебували 40-річний водій, а також 25-річний пасажир з ознаками алкогольного сп'яніння
У столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині
25 грудня, 2023, 18:29
Правоохоронці хочуть компенсацію за втрачену відпустку та додаткову роботу під час літньої Олімпіади
Французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри
18 сiчня, 15:44
Міністр оборони Британії Грант Шаппс
Міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України
Вчора, 23:10
Береза підбадьорив українців
Екснардеп звернувся до українців, які втрачають віру в перемогу
13 сiчня, 18:55
У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою, вважає Ярина Чорногуз
Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок
13 сiчня, 15:57
Дев'ятеро людей загинули в аварії з пасажирським автобусом у Туреччині
Жахлива аварія автобуса у Туреччині: є загиблі та поранені (відео)
16 сiчня, 09:34
Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть
Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї
20 сiчня, 17:17

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8285
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7425
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua