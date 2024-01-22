Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Поліція за тиждень знайшла шість трупів на узбережжі Анталії – серед них тіло дитини 9-10 років без голови

У турецькій провінції Анталія за останній тиждень на пляжах виявили шість мертвих тіл, деякі із них розклалися до невпізнання. На пляжах Туреччини в Аланії та Анталії було виявлено тіла дитини та дорослого. Пізніше було знайдено два тіла у Манавгаті та один у Сериці. Передбачається, що тіла, викинуті на берег пляжів Анталії останніми днями, були результатом затоплення човна нелегальних мігрантів. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Так, 20 січня з'явилася інформація, що на пляжах у Манавгаті і Кизилоті (в 76 км від міста Анталья) знайшли два невідомі чоловічі тіла, що розкладаються.

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«Трупи, особи яких були деформовані до невпізнання, були відправлені в морг судово-медичної експертизи для впізнання», – повідомило видання Yeni Mesaj.

Крім того, того ж дня на пляжі в районі Кадрі виявили тіло молодої дівчини. У поліції заявили, що воно може належати 18-річній місцевій мешканці Мерве Шеввал Ельмас, яка зникла 13 днів тому.

Тіло молодої дівчини може належати 18-річній Мерве Шевваль Ельмас ntv

Ще раніше, 17 січня, у Манавгаті співробітники готелю Amelia Beach виявили обезголовлений труп без правої руки.

Але найбільше шокував мешканців Туреччини випадок, коли на пляжі знайшли тіло дитини без голови. Тіло дівчинки виявили на пляжі в курортному містечку Туреччини – Аланії, повідомляє Alanya Postası. Труп на пляжі в районі Конакли помітили місцеві жителі та повідомили про ситуацію в центр екстреної допомоги 112. На місце прибули полісмени, вони встановили: останки належать дівчинці 9-10 років. Їх відправили до Інституту судової медицини Анталії після огляду прокурором та жандармерією.

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Тіло дитини без голови було виявлено на одному із пляжів неподалік Анталії ntv

І 21 січня в Анталії в районі Аксу на пляжі одного із п'ятизіркових готелів виявили тіло чоловіка. Труп став шостим за тиждень із знайдених на узбережжі Туреччини, пише турецьке видання NTV. Тіло першими виявили співробітники найближчого готелю. На місце інциденту прибули берегова охорона, поліція та медики.

Вчора на пляжі виявили тіло чоловіка tv100

Тіло відправили до інституту судово-медичної експертизи. Як зазначає видання, вважається, що п'ять людей могли загинути в результаті затоплення нелегального човна. Встановлено, що взуття та одяг осіб були виготовлені в Сирії.

Втім від будь-яких конкретних коментарів щодо цих випадків на пляжах ані поліція, ані місцева влада не дає, тим самим сіючи паніку серед місцевих мешканців та туристів. Як пишуть ЗМІ, зазвичай багатолюдні пляжі Анталії цими вихідними були порожніми. «У 2023-2024 роках у провінції Анталія не надходило жодних повідомлень про нещасний випадок, інцидент щодо будь-якої групи нелегальних іммігрантів у провінції», зробила єдину заяву поліція. У заяві також зазначено, що робота правоохоронців та експертів продовжується у координації з прокуратурою щодо підозрілих смертей, які сталися на узбережжі.

До слова, українці почали масово виїздити із Туреччини. За даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.