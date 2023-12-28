Внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці

Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам

У турецькій провінції Сакарія внаслідок ДТП постраждали дві українки, загрози їхньому життю немає. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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«Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали дві українки. Загрози їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу», – зазначив Ніколенко.

Речник додав, що генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування всіх обставин аварії.

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Нагадаємо, внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в чорноморському регіоні Туреччини, загинули 10 людей, 59 отримали поранення. Постраждалих транспортували до лікарень 30 каретами швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки, а потім в аварію потрапили інші транспортні засоби. За свідченнями очевидців, загибель деяких людей була спричинена наїздом автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх автомобілів і спостерігав за першим ДТП.

Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка.