Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці
Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка
фото з соцмереж

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам

У турецькій провінції Сакарія внаслідок ДТП постраждали дві українки, загрози їхньому життю немає. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали дві українки. Загрози їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу», – зазначив Ніколенко.

Речник додав, що генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в чорноморському регіоні Туреччини, загинули 10 людей, 59 отримали поранення. Постраждалих транспортували до лікарень 30 каретами швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки, а потім в аварію потрапили інші транспортні засоби. За свідченнями очевидців, загибель деяких людей була спричинена наїздом автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх автомобілів і спостерігав за першим ДТП.

Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка.

Теги: ДТП Туреччина українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка
Масштабна ДТП у Туреччині: десяток загиблих, майже 60 поранених (фото)
Сьогодні, 14:04
ДТП сталася у червні 2023 року на трасі Київ – Одеса
Правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, отримав вирок
Вчора, 11:13
Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро українців
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
21 грудня, 09:57

Суспільство

Внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці
Внаслідок масштабного ДТП в Туреччині постраждали українці
УПЦ МП і далі діє у змові з РПЦ. Митрополит Євстратій навів докази    
УПЦ МП і далі діє у змові з РПЦ. Митрополит Євстратій навів докази    
Чи мобілізують людей із інвалідністю? Коментар військового адвоката
Чи мобілізують людей із інвалідністю? Коментар військового адвоката
Повернувся з Польщі, щоб захищати Батьківщину. Згадаймо Вадима Ангела
Повернувся з Польщі, щоб захищати Батьківщину. Згадаймо Вадима Ангела
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь
Залужний захистив дисертацію та здобув науковий ступінь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
84K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
44K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
41K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
38K
В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію
17K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?

Новини

Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua