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Скільки біженців може прийняти Швейцарія у 2024 році: прогнози влади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки біженців може прийняти Швейцарія у 2024 році: прогнози влади
Заяви на отримання ВНЖ категорії S щотижня подають 500 українців
Фото: ТСН.ua

Кількість клопотань про надання притулку у Швейцарії традиційно знижується взитку, але у середині весни може знову зрости

Швейцарія очікує, що цього року до неї з проханням про притулок звернуться 30 тис. осіб, тобто приблизно стільки ж, скільки й у 2023 році. Про це пише Swissinfo.

Минулого 2023 року у Швейцарії знову було зареєстровано збільшення кількості клопотань із проханням про надання притулку. Хоча остаточних статистичних даних все ще немає, швидше за все, за підсумками 2023 року в країні було подано понад 30 тис. таких заяв. Тому федеральному уряду, кантонам і громадам довелося терміново організовувати додаткові місця для їхнього розміщення.

У 2024 році кількість таких клопотань залишиться високою, тобто щонайменше на такому ж рівні, як і в попередньому році. Згідно з першими сценаріями Державного секретаріату з міграції (SEM, підрозділ Мін'юсту) новому році в Швейцарії буде подано близько 28 тис. клопотань (+/- 2 тис), однак ця кількість може ще зрости: «Збільшення можливо, зменшення малоймовірне».

Досвід показує, що в зимові місяці кількість клопотань про надання притулку дещо знижується, але, швидше за все, їхня кількість знову зросте вже у квітні, коли припиниться шторм на Середземному морі. У будь-якому випадку в 2024 році навантаження на швейцарську систему надання притулку залишиться значним, з урахуванням того, що все ще заяви на отримання ВНЖ категорії S щотижня подають близько 500 осіб з України.

За даними Державного секретаріату у справах міграції на даний час у Швейцарії проживає близько 66 тис осіб з ВНЖ категорії S. Оскільки кількість нових заяв на отримання такого ВНЖ та кількість українців та українок, що залишають Швейцарію, приблизно однакова, то й кількість осіб, які проживають у Швейцарії на підставі такого ВНЖ залишається відносно стабільним уже кілька місяців.

До слова, Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів). Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

У заяві влади Конфедерації йдеться про те, що «в умовах суворої зими мільйони жителів України гостро потребують допомоги». Посилення підтримки з боку Берна стало відповіддю на такі дзвінки. У релізі зазначається, що заходи включають підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України.

Місцеве агентство розвитку та співробітництва підвищить фінансування програми Гуманітарного фонду ООН в Україні на 1,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 2 мільйони доларів). Ці кошти будуть використані на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди та утеплення житла.

Також у рамках підтримки програми зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, буде надано 3 мільйони швейцарських франків (майже 3,5 мільйони доларів) для переселенців та мешканців територій України, які постраждали від російської військової агресії.

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Теги: Швейцарія фінансування притулок біженці

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