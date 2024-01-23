Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців

Найбільше зросла кількість українських біженців у Німеччині, Нідерландах та Норвегії

Все більше українців, які знайшли допомогу в Польщі відразу після початку повномасштабної війни, починають шукати кращих умов життя в інших країнах. Про це пише видання Rzeczpospolita.

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У Польщі зменшується кількість українців, які сплачують внески до системи соціального страхування. Лише у грудні 2023 року з реєстрації в Управлінні соціального страхування (ZUS) вибули майже 7 тис. українських громадян. Водночас у деяких країнах Європи зростає кількість українців.

В останні місяці відтік українців із Польщі до інших європейських країн посилюється. За даними польського Управління соціального страхування (ZUS), у грудні 2023 року внески сплатили 759 тис. українських громадян – на 6,9 тис. осіб менше, ніж у листопаді 2023-го. Хоча найбільший спад фіксувався у січні 2023 року – тоді знялися з реєстрації у ZUS 8,2 тис. українців.

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Загалом у 2023 році кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 13,4 тис. Видання Business Insider Polska зазначає, що про поступовий відтік українців із Польщі свідчать також дані Євростату. Зокрема, за даними статистичної служби, наприкінці грудня у Польщі проживало 951,4 тис. осіб із тимчасовим захистом, що на 5,3 тис. осіб менше порівняно з листопадом.

Водночас дані Євростату свідчать, що в деяких країнах зафіксовано значний приплив українців, які набули статусу тимчасового захисту. Це може бути підказкою, куди переїжджають українські біженці.

Найбільше зросла кількість українських біженців у Німеччині (на 275,4 тисячі за рік), Нідерландах (на 35,5 тисячі) та Норвегії (на 33,2 тисячі).

Найбільше біженців виїхали за рік із Чехії – у листопаді 2023 року в цій країні налічувалося на 55 тисяч менше людей із тимчасовим захистом порівняно з листопадом 2022-го.

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До слова, понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 рік.

Йдеться про продовження дій посвідок на тимчасовий захист. Це пов'язано з тим, що 27 вересня Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

Станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України.

Нагадаємо, польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», – сказав Шейна. Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.