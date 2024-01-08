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Помер чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Помер чемпіон світу з футболу Франц Бекенбауер
Бекенбауер виграв Чемпіонат світу як футболіст у 1974 році та як тренер у 1990 році
фото з відкритих джерел

Бекенбауер переніс інфаркт, а як наслідок – кілька операцій на серці

Легендарний німецький футболіст і тренер Франц Бекенбауер помер 8 січня. Йому було 78 років.Про це повідомляє Bild.

Новина про те, що «футбольний імператор», як його називають на батьківщині, пішов у засвіти, з'явилася у понеділок близько 17:00. Однак відійшов у вічність він напередодні. Про смерть легенди повідомили у спільній заяві члени його родини.

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Бекенбауер, мирно помер у сні вчора, в неділю, в оточенні своєї родини. Ми просимо вас сумувати у тиші та утримуватися від будь-яких питань», – йдеться у заяві.

Останнім часом Бекенбауер хворів. Зокрема ексспортсмена підкосила смерть його сина Стефана у 2015 році.

Відтоді Бекенбауер переніс інфаркт, а як наслідок – кілька операцій на серці. Крім того, додалися хвороба Паркінсона і деменція.

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Франц Бекенбауер
фото з відкритих джерел

Ексгравець збірної Німеччини і близький друг Беккенбауера Лотар Маттеус, коментуючи смерть знаменитого футболіста, сказав, що він «знав, що Франц почувається погано».

«Його смерть є втратою для футболу та Німеччини в цілому. Він був одним із найкращих і як гравець, і як тренер, але також і поза полем. Франц був видатною особистістю не тільки у футболі, він користувався світовим визнанням. Усі, хто його знав, в курсі, якою великою та щедрою людиною був Франц. Від нас пішов хороший друг. Я буду сумувати за ним, ми всі будемо сумувати за ним!» – сказав Матеус.

Нагадаємо, що Бекенбауер виграв Чемпіонат світу як футболіст у 1974 році та як тренер у 1990 році. Він чемпіон Європи 1972-го. Триразовий володар Кубка європейських чемпіонів, п'ятиразовий чемпіон Німеччини. Двічі – у 1972 і 1976 роках – здобував нагороду Золотий м'яч.

Беккенбауер – один з найкращих гравців у історії футболу. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила його на третє місце серед найсильніших футболістів XX сторіччя (кращими визнали тільки Пеле і Йогана Кройфа).

До слова, сьогодні, 8 січня, стало відомо про смерть колишнього гравця збірної України з футболу Богдана Шершуна. Про трагічну звістку повідомив журналіст Володимир Звєров. Повідомляється, що у 42-річного Богдана Шершуна була довга і тривала хвороба, з якою відомий гравець так і не зумів впоратися.

Теги: смерть Німеччина тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол

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