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Пором, на якому жили українські біженці у Естонії, змінив призначення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пором, на якому жили українські біженці у Естонії, змінив призначення
На борту Tallink Isabelle раніше жили 900 українських біженців
фото: Postimees

Судно Tallink, на якому розміщувалися українські біженці, стане плавучим готелем для будівельників у Канаді

Судно Tallink Isabelle, на якому розміщувалися  біженці, які прибули до Естонії після нападу Росії на Україну, прибуло цього тижня на верф у Ванкувер, де його інтер'єр піддасться невеликому оновленню, а потім почне працювати як плавучий готель для будівельників. Про це пише видання Postimees посилаючись на дані канадського видання Daily Hive.

Isabelle стане будинком для будівельників, які будують завод із виробництва ЗПГ у Сквоміші, за 60 кілометрів на північ від Ванкувера. За даними видання, навесні цього року Isabelle почне працювати як плавучий готель.

Видання пише, що у квітні Tallink Grupp підписала угоду з канадською компанією Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP про багаторічне фрахтування Isabelle з можливістю викупу судна. Судно було зафрахтоване без екіпажу Tallink Group.

Уже з 1 липня минулого року Tallink офіційно здав в оренду канадцям пором Isabelle, який використовувався як місце тимчасового розміщення українців. Людям, які там проживали, доведелось покинути судно. До 1 липня біженці мали звільнити каюти. Термін дії договору фрахтування, укладеного Tallink Group із Департаментом соціального страхування також сплив у червні. Станом на червень 2023 року на борту Tallink Isabelle перебувало 900 українських  біженців.

До слова, з літа цього року кількість українських біженців, які прибувають до Естонії, неухильно знижується. На початку листопада цього року Український інформаційний центр у Тарту припинив свою діяльність. Подібний центр у Нарві відзначає помітне падіння відвідуваності – у певні дні туди навіть ніхто не заходить. Кількість людей з тимчасовим захистом в Естонії теж стає меншим.

Станом на кінець листопада громадян України, які мають міжнародний захист, в Естонії налічувалося трохи більше 5,5 тис. Посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту мають близько 35,5 тис. осіб. На початку року ця кількість перевищувала 38 тис. З початку року відмовилися від тимчасового захисту понад 6 тис. осіб. Понад 29 тис. подали клопотання про продовження.

З лютого минулого року Департамент соціального страхування розмістив 25 тисяч осіб. Зараз тимчасового житла потребують лише одиниці, сказала глава міграційної служби Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

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Теги: готель українці Канада Естонія пором біженці

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