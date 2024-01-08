Пором, на якому жили українські біженці у Естонії, змінив призначення

Судно Tallink, на якому розміщувалися українські біженці, стане плавучим готелем для будівельників у Канаді

Судно Tallink Isabelle, на якому розміщувалися біженці, які прибули до Естонії після нападу Росії на Україну, прибуло цього тижня на верф у Ванкувер, де його інтер'єр піддасться невеликому оновленню, а потім почне працювати як плавучий готель для будівельників. Про це пише видання Postimees посилаючись на дані канадського видання Daily Hive.

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Isabelle стане будинком для будівельників, які будують завод із виробництва ЗПГ у Сквоміші, за 60 кілометрів на північ від Ванкувера. За даними видання, навесні цього року Isabelle почне працювати як плавучий готель.

Видання пише, що у квітні Tallink Grupp підписала угоду з канадською компанією Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP про багаторічне фрахтування Isabelle з можливістю викупу судна. Судно було зафрахтоване без екіпажу Tallink Group.

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Уже з 1 липня минулого року Tallink офіційно здав в оренду канадцям пором Isabelle, який використовувався як місце тимчасового розміщення українців. Людям, які там проживали, доведелось покинути судно. До 1 липня біженці мали звільнити каюти. Термін дії договору фрахтування, укладеного Tallink Group із Департаментом соціального страхування також сплив у червні. Станом на червень 2023 року на борту Tallink Isabelle перебувало 900 українських біженців.

До слова, з літа цього року кількість українських біженців, які прибувають до Естонії, неухильно знижується. На початку листопада цього року Український інформаційний центр у Тарту припинив свою діяльність. Подібний центр у Нарві відзначає помітне падіння відвідуваності – у певні дні туди навіть ніхто не заходить. Кількість людей з тимчасовим захистом в Естонії теж стає меншим.

Станом на кінець листопада громадян України, які мають міжнародний захист, в Естонії налічувалося трохи більше 5,5 тис. Посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту мають близько 35,5 тис. осіб. На початку року ця кількість перевищувала 38 тис. З початку року відмовилися від тимчасового захисту понад 6 тис. осіб. Понад 29 тис. подали клопотання про продовження.

З лютого минулого року Департамент соціального страхування розмістив 25 тисяч осіб. Зараз тимчасового житла потребують лише одиниці, сказала глава міграційної служби Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.