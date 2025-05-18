Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)
Ердоган схопив пальці Макрона та тримав так декілька секунд
скриншот з відео

Політики обоє засміялись, коли Ердоган «визволив з пастки» Макрона

Під час саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся 16 травня 2025 року в Тирані, Албанія, стався курйозний інцидент між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідне відео поширилось мережею, передає «Главком».

Як пише West Culture, під час зустрічі Макрон намагався встановити символічний контакт, поклавши руку на плече та кисть Ердогана.

У відповідь Ердоган несподівано схопив пальці Макрона та утримував один із них протягом кількох секунд. Та згодом відпустив, і політики обоє засміялись.

Цей момент потрапив на відео та швидко розлетівся мережею, викликавши жваве обговорення в соціальних мережах, де його назвали «дипломатичною пасткою для пальця».

Багато коментаторів розглядали цей жест як тонку демонстрацію переваги з боку Ердогана, своєрідну відповідь на спробу Макрона символічно домінувати.

«Експерти з невербальної комунікації відзначили цей випадок як приклад «тактичного реверсу», коли спроба продемонструвати контроль миттєво нейтралізується нестандартною відповіддю», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час саміту Європейського політичного співтовариства в Албанії, учасників зустріли несподіваним відео, створеним за допомогою штучного інтелекту.

ШІ згенерував кумедне відео, в якому світові лідери, зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марко Рютте, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, були зображені у вигляді немовлят, які вітали гостей словами «Ласкаво просимо до Албанії!», кожен своєю мовою.

Зауважимо, що «Вітаємо в Албанії» також прозвучало українською та у відео показали українського президента-малюка Володимира Зеленського.

Кумедні малюки мали впізнавані риси: костюми, окуляри, зачіску, бороди та навіть фірмові вуса – усе, щоб максимально точно передати образ кожного лідера.

Відео неабияк потішило політиків, але кожен реагував по-своєму. Мелоні щиро сміялася та подякувала організаторам за те, що «змусили її знову відчути себе молодою».

Тоді як Ердоган залишався серйозним, лише злегка посміхнувшись, коли побачив себе у вигляді немовляти з вусами.

Читайте також:

Теги: Албанія гумор Реджеп Таїп Ердоган Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Макрон обговорили подальші зусилля задля встановлення миру
Макрон після зустрічі із Зеленським звернувся до Путіна
26 квiтня, 18:56
Український президент сказав Трампу: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так»
Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах
27 квiтня, 17:26
Ердоган може допомогти Трампу переконати Росію припинити війну в Україні
Мирна угода між Україною та Росією: Трамп знайшов собі нового посередника
8 травня, 13:15
Еммануель Макрон прибув з візитом до Києва
«Коаліція рішучих». Макрон назвав три послання до українців
10 травня, 09:55
Зеленський разом із Макроном, Мерцом, Туском та Стармером у Києві, 10 травня 2025 року
Зеленський та європейські лідери подзвонили Трампу
10 травня, 15:17
Європейські лідери разом із Зеленським вшанували пам'ять загиблих воїнів (фото, відео)
Європейські лідери разом із Зеленським вшанували пам'ять загиблих воїнів (фото, відео)
10 травня, 10:54
Головні новини ночі проти 14 травня
Перший півфінал Євробачення, Росія запустила дрони: головне за ніч
14 травня, 05:15
У Маріїнському палаці в Києві відбулася перша п’ятистороння зустріч у форматі United Europe in Ukraine
Стармер та Макрон пообіцяли відповідь, якщо РФ відмовиться припинити вогонь
10 травня, 16:37
Макрон запевнив, що понад 30 країн «коаліції охочих» вимагатимуть, щоб із 12 травня розпочалося 30-денне припинення вогню
Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес
10 травня, 17:23

Соціум

На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)
На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)
Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії
Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії
Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat
Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat
JJ – переможець Євробачення-2025: що відомо про австрійського співака
JJ – переможець Євробачення-2025: що відомо про австрійського співака
Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)
Євробачення-2025: Як виступила Україна (відео)
Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025
Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
85K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
84K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
40K
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
13K
Мер Кличко задекларував арсенал зброї

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:02
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua