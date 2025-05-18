На саміті в Албанії стався курйоз: Макрон потрапив у пастку Ердогана (відео)

Ердоган схопив пальці Макрона та тримав так декілька секунд

Політики обоє засміялись, коли Ердоган «визволив з пастки» Макрона

Під час саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся 16 травня 2025 року в Тирані, Албанія, стався курйозний інцидент між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідне відео поширилось мережею, передає «Главком».

Як пише West Culture, під час зустрічі Макрон намагався встановити символічний контакт, поклавши руку на плече та кисть Ердогана.

У відповідь Ердоган несподівано схопив пальці Макрона та утримував один із них протягом кількох секунд. Та згодом відпустив, і політики обоє засміялись.

На саміті в Албанії Ердоган зловив Макрона за палець і не хотів відпускати. 😐



Президент Франції спочатку намагався вирватися із захоплення, але потім просто змирився. pic.twitter.com/Lj2CjYRTlt — 10 квітня (@buch10_04) — 10 квітня (@buch10_04) May 17, 2025

Цей момент потрапив на відео та швидко розлетівся мережею, викликавши жваве обговорення в соціальних мережах, де його назвали «дипломатичною пасткою для пальця».

Багато коментаторів розглядали цей жест як тонку демонстрацію переваги з боку Ердогана, своєрідну відповідь на спробу Макрона символічно домінувати.

«Експерти з невербальної комунікації відзначили цей випадок як приклад «тактичного реверсу», коли спроба продемонструвати контроль миттєво нейтралізується нестандартною відповіддю», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час саміту Європейського політичного співтовариства в Албанії, учасників зустріли несподіваним відео, створеним за допомогою штучного інтелекту.

ШІ згенерував кумедне відео, в якому світові лідери, зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марко Рютте, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, були зображені у вигляді немовлят, які вітали гостей словами «Ласкаво просимо до Албанії!», кожен своєю мовою.

Зауважимо, що «Вітаємо в Албанії» також прозвучало українською та у відео показали українського президента-малюка Володимира Зеленського.

Кумедні малюки мали впізнавані риси: костюми, окуляри, зачіску, бороди та навіть фірмові вуса – усе, щоб максимально точно передати образ кожного лідера.

Відео неабияк потішило політиків, але кожен реагував по-своєму. Мелоні щиро сміялася та подякувала організаторам за те, що «змусили її знову відчути себе молодою».

Тоді як Ердоган залишався серйозним, лише злегка посміхнувшись, коли побачив себе у вигляді немовляти з вусами.