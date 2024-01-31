У Британії затримано колишнього «губернатора» Севастополя – ЗМІ

Дмитро Овсянніков постане перед судом 20 лютого

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало колишнього так званого «губернатора» окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій. Про це повідомляє The Times.

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Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій і відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів і в зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

«Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей і фінансових послуг», – пише видання.

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Дмитро Овсянніков – російський державний і політичний діяч. «Губернатор» Севастополя з 18 вересня 2017 до 11 липня 2019. Заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації.

У квітні 2020 року виключений з партії «Єдина Росія» і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Окупаційний «чиновник» ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції ЄС і США. У 2022 році Британія продовжила дію санкцій щодо Овсяннікова. Також він перебуває під обмеженнями в Україні, Канаді, Австралії та Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

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Згодом комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

До слова, можлива конфіскація активів РФ неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.