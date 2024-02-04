Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують

Росіяни відчувають на фронті брак танків

У армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР. Про це екскомандир роти батальйону «Айдар», ветеран АТО Євген Дикий розповів у інтерв’ю «24 каналу».

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«Була б їхня воля, вони б зробили демілітаризованою зоною всю територію України, аж до польського кордону. Вони це сильно не приховували, а тепер і взагалі вже не приховують, що їх мета саме така. А домоглися вони з цієї мети того, чого змогли домогтися. Якихось нових засобів, які б давали їм можливість домогтися більшого, я поки у них не бачу. Ви кажете, що вони воюють вже старою зброєю, – так і є», – заявив військовий.

Як приклад, що свідчить про проблеми окупантів з технікою, Дикий навів виробництво танків в РФ.

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«Росіяни сьогодні оновлюють танки замість знищених нами двома способами. Вони випускають нові танки – до 20 машин на місяць, і це зараз їх верхня межа. Це те, що вони виробляють за умови, що перевели танкову промисловість на тризмінну роботу сім днів на тиждень. Але обмежують росіян не людино-години, а компоненти, які потрапили під санкції. Виявилося, що, на відміну від Радянського Союзу, російський танкопром вже зовсім не незалежний від Заходу. І на відміну від дронів, які можна цілком збирати з цивільних компонентів, реально купуються на AliExpress, – із танками так не проходить. І немає такого варіанту, як замінити, наприклад, танковий підшипник підшипником від «Жигулів». Власне, 20 нових машин вони роблять і десь 50 – знімають із консервації зі стратегічних складів, які ще Радянський Союз наробив за Уралом», – розповів Дикий.

Він вказав, що саме з цих складів їдуть на фронт Т-55 і т-54 у великих кількостях.

«Нагадаю, що в радянському танкопромі цей двозначний індекс – це рік прийняття машини на озброєння. Тобто вся «дискотека 1980-х» вже згоріла, ось 1970-ті догорають. Зараз активно воюють танки 1960-х років і на заміну їм вже їдуть машини 1950-х років. Чекаємо, коли з'являться легендарні Т-34. По іншій бронетехніці – ситуація ще яскравіше буває. Чесно кажучи, я зрозумів, наскільки у них з цим проблеми, тільки коли реально побачив ці абсолютно самопальні гібридні шушпанцери. Це – «мотоліги». На армійському сленгу так називаються МТ-ЛБ – армійські тягачі з легким бронюванням проти куль. Тобто це взагалі не бойова техніка. Коли я побачив «мотолигу», на яку зверху наварена гарматна вежа, зрізана з корабля, – ну все, припливли. Останній раз таке було під час блокади Ленінграда. Тобто насправді це – показник. Це те, чого ніхто не очікував», – вважає ветеран.

Крім того, він підкреслив, що були розрахунки, що після певної кількості цинкових трун у Росії почнеться певний психологічний надлом, але не спрацювали цинкові труни.

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Експерт нагадав, що Москві допомагає воювати проти України Іран, поставляючи дрони-камікадзе, але це не допомагає РФ вирішити головну проблему зі старим класичним залізом – танками, гарматами, бронетехнікою і снарядами.

«Здавалося, що у них такі бездонні запаси, а насправді дно вже просто просвічує. Це якраз те, чому я і кажу, що якщо буде тільки БК – ні в якому разі не давати росіянам паузу. Саме для того, щоб вони не відновили ці запаси. На прикладі танків це дуже чітко видно. Дивіться, вони привозять на фронт 70 машин на місяць: 20 нових і 50 знятих зі складів. Ми за цей же час в різні місяці спалюємо від 100 до 150 машин – в середньому 120. Ця різниця – мінус 50 танків – плюсується щомісяця, і склади за Уралом тануть. Це видно просто з супутників, тому що вони (танки, – ред.) зберігаються там під тентами, а не в ангарах. Звідти вже більше половини машин виїхало. Тобто ми вже знищили таким чином всі ці танки, які у них були на момент початку так званої СВО, і половину стратегічних запасів, які ще Радянський Союз робив на третю світову війну», – пояснює Дикий.

Нагадаємо, у ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно.

Як відомо, Європейський Союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів.