Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
Зеленський підбив підсумки місяця роботи
фото: Офіс президента

«За цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 703-го дня війни звернувся до народу. Він підбив підсумки місяця роботи, зокрема, розповів про перезавантаження відносин між Україною та Польщею, а також успіхи в питанні російських активів та санкцій проти РФ.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Завершуємо цей день, цей тиждень, вже час підбивати перші підсумки цього січня – для України, для наших відносин з партнерами.

Попри різні виклики й багато складнощів, Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої, української битви за незалежність. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості – саме того, що є головним аргументом у міжнародній комунікації. Те, на що ви здатні. Те, що ви здатні витримати. Те, через що ви здатні пройти. Світ звертає увагу на стійких та сміливих.

Перше: маємо за цей місяць підписану амбітну безпекову угоду з Великою Британією. Це тепер фактично базовий орієнтир – є на що рівнятись у роботі з іншими партнерами. І тривають такі перемовини про нові безпекові угоди – і не лише з державами у Європі – щодо двосторонніх документів на виконання безпекової декларації «Групи семи». І впевнений, уже скоро будуть нові результати щодо безпекових гарантій для України. Вдячний усім нашим партнерам, які допомагають.

Друге: фактично в цьому місяці наші команди, України та Польщі, перезавантажили відносини. І маємо хороше розуміння одне одного, маємо чіткі орієнтири – що важливо для наших суспільств, для наших безпекових інтересів. І до речі, Польща приєдналася до безпекової декларації «Групи семи», загалом уже 32 країни працюють з нами в цьому напрямі.

Третє: є хороший результат у відносинах з Євросоюзом. Почалася змістовна підготовка до початку перемовин – процес скринінгу українського законодавства. Це офіційна оцінка українських правових актів на відповідність праву Євросоюзу. Вже є розуміння графіка зустрічей, усіх наступних необхідних кроків. І важливо, щоб урядова команда України була достатньо мобілізована для цієї роботи: Україна зацікавлена в максимальних результатах у відносинах з Європою саме цього року, які тільки можливі.

Четверте: я вдячний Швейцарії за дуже хороші, продуктивні перемовини під час візиту, а також за ефективну організацію зустрічі радників щодо Формули миру. Є домовленість і щодо організації першого Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії. Тривають дуже активні контакти щодо цього. Дійсно сильна історія – готуємо її.

Пʼяте: оборонні пакети для України. Маємо за місяць непогану динаміку. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів. Уже сотні російських ракет і дронів збиті за цей місяць. І продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки – це критично важливо.

Я дякую кожній країні, яка анонсувала нові пакети підтримки на нещодавній зустрічі у форматі «Рамштайн», а це девʼять пакетів підтримки і, зокрема, деякі дефіцитні речі для нашої оборони. Вже готуємо на лютий іще більше домовленостей з партнерами.

І окремо хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим. Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості.

І звичайно, санкції. Потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу, і ми готуємо його. А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.

Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!

Слава Україні!».

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна засновує Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес. 

Теги: історія Польща санкції незалежність українці Володимир Зеленський Україна Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту
День пам’яті жертв Голокосту. Зеленський звернувся до світу з посланням
Сьогодні, 12:26
Володимир Зеленський затвердив персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва
Зеленський створив Раду з питань підприємництва: хто туди увійшов (список)
Сьогодні, 09:50
Зеленський наголосив, влада повинна робити все можливе, щоб сприяти легальному бізнесу
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
Вчора, 21:28

Політика

Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації
Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
43K
Коли мобілізація стане успішною
27K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
27K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
8662
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
6194
Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль

Новини

Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Сьогодні, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Сьогодні, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua