Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів

«За цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 703-го дня війни звернувся до народу. Він підбив підсумки місяця роботи, зокрема, розповів про перезавантаження відносин між Україною та Польщею, а також успіхи в питанні російських активів та санкцій проти РФ.

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«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

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Завершуємо цей день, цей тиждень, вже час підбивати перші підсумки цього січня – для України, для наших відносин з партнерами.

Попри різні виклики й багато складнощів, Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої, української битви за незалежність. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості – саме того, що є головним аргументом у міжнародній комунікації. Те, на що ви здатні. Те, що ви здатні витримати. Те, через що ви здатні пройти. Світ звертає увагу на стійких та сміливих.

Перше: маємо за цей місяць підписану амбітну безпекову угоду з Великою Британією. Це тепер фактично базовий орієнтир – є на що рівнятись у роботі з іншими партнерами. І тривають такі перемовини про нові безпекові угоди – і не лише з державами у Європі – щодо двосторонніх документів на виконання безпекової декларації «Групи семи». І впевнений, уже скоро будуть нові результати щодо безпекових гарантій для України. Вдячний усім нашим партнерам, які допомагають.

Друге: фактично в цьому місяці наші команди, України та Польщі, перезавантажили відносини. І маємо хороше розуміння одне одного, маємо чіткі орієнтири – що важливо для наших суспільств, для наших безпекових інтересів. І до речі, Польща приєдналася до безпекової декларації «Групи семи», загалом уже 32 країни працюють з нами в цьому напрямі.

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Третє: є хороший результат у відносинах з Євросоюзом. Почалася змістовна підготовка до початку перемовин – процес скринінгу українського законодавства. Це офіційна оцінка українських правових актів на відповідність праву Євросоюзу. Вже є розуміння графіка зустрічей, усіх наступних необхідних кроків. І важливо, щоб урядова команда України була достатньо мобілізована для цієї роботи: Україна зацікавлена в максимальних результатах у відносинах з Європою саме цього року, які тільки можливі.

Четверте: я вдячний Швейцарії за дуже хороші, продуктивні перемовини під час візиту, а також за ефективну організацію зустрічі радників щодо Формули миру. Є домовленість і щодо організації першого Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії. Тривають дуже активні контакти щодо цього. Дійсно сильна історія – готуємо її.

Пʼяте: оборонні пакети для України. Маємо за місяць непогану динаміку. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів. Уже сотні російських ракет і дронів збиті за цей місяць. І продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки – це критично важливо.

Я дякую кожній країні, яка анонсувала нові пакети підтримки на нещодавній зустрічі у форматі «Рамштайн», а це девʼять пакетів підтримки і, зокрема, деякі дефіцитні речі для нашої оборони. Вже готуємо на лютий іще більше домовленостей з партнерами.

І окремо хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим. Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості.

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І звичайно, санкції. Потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу, і ми готуємо його. А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.

Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!

Слава Україні!».

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану».

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