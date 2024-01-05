Кадиров визнав: санкції працюють

Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців ЗСУ

Кадиров запропонував звільнити 20 українських полонених за умови зняття санкцій із його близьких, літаків та коней

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців Збройних сил України. Про це повідомляє пропагандистське видання «Тасс».

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Кадиров заявив, що віддає список з українськими полоненими, яких російські окупанти взяли у полон у Донецькій та Луганській областях та його пропагандисту Скотту Ріттеру, який прибув разом з делегацією до Грозного. Раніше «гість» Кадирова був засуджений за педофілію.

«Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, моїх дочок, ні в чому не винних людей, коней… крім мене, то ми цих людей віддамо», – сказав він.

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Під час передачі списку Кадиров показав Ріттеру відеозапис із полоненими українцями. На відео вони повідомили, що запропоновано звільнити 20 полонених за умови зняття санкцій із близьких Кадирова, його літаків та коней.

Як повідомляє пропагандистське видання «Риа Новости», свою пропозицію Кадиров озвучив на побудові силових підрозділів республіки у Грозному.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти матері Кадирова, директора дитячого табору «Артек» в окупованому Криму Костянтина Федоренка та інших російських посадовців.

Раніше США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок через участь глави Чеченської республіки РФ у «численних серйозних порушеннях прав людини».

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо громадян та компаній РФ. Серед них є соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.