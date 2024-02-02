Українська ППО збила 11 «шахедів»: деталі нічної атаки росіян

РФ атакувала Україну застосувавши 25 БпЛА типу Shahed-136/131

У ніч на 2 лютого сили української ППО знищили 11 ворожих дронів. Загалом Росія випустила по території України 25 безпілотників. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб.

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«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено», – йдеться у повідомленні.

Згодом Повітряні сили ЗСУ уточнили, що у ніч на 2 лютого противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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«Загалом, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Окрім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені», – повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Також у Повітряних Силах зазначили – щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 лютого російські загарбники вдарили безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок атаки пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго»

Уніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомляли, що у деяких районах Кривого Рогу спостерігаються перебої з електрикою.

Триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.