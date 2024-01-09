Окупанти знову «загубили» свою ракету? Під Волгоградом виявлено уламки (фото)

Уламки ракети виявили працівники російської залізниці

Під російським Волгоградом було виявлено уламки невідомого боєприпаси. Предмет, схожий на уламок ракети, напередодні, 8 січня, виявили працівники російської залізниці, які виїхали на розчистку від снігу залізничного переїзду, що розташований біля села Великий Морець Волгоградської області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Що це – на це запитання вам дадуть відповідь у міноборони (Росії – ред.). Усі служби необхідні вже на місці. Ніхто не постраждав. Роботи ведуться. Це все, що я можу сказати», – заявила місцевому виданню V.1 голова села Великий Морець Єланського району Галина Зуєва.

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У 2022 році в Єланському районі вже знаходили уламки ракет. Влада лише відзвітувала, що уламки знищені, але не зізналася, чиї це були ракети і куди вони летіли. Телеграм-канал ASTRA з'ясував, що 16 грудня 2022 року на ділянки місцевих жителів впали додаткові паливні баки російських ракет.

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Як повідомляли ЗСУ, російські окупанти запускають по Україні ракети з району Каспійського моря, тому що ворог, ймовірно, боїться їх падіння на території РФ.

Раніше у Тульській області Росії прогримів сильний вибух, в результаті якого було евакуйовано кілька сіл. За даними місцевих ЗМІ, військові нібито знищили боєприпас, який був втрачений під час атаки РФ на Україну 11 серпня. Тоді війська РФ випустили чотири ракети Х-47 «Кинджал», три вдарили по Івано-Франківській області, одна загублася.