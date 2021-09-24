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    Поліція оголосила підозру чоловіку за використання фейкового Covid-сертифіката

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    Українець намагався перетнути кордон з підробленим Covid-сертифікатом - Поліція оголосила підозру чоловіку за використання фейкового Covid-сертифіката
    Українець намагався перетнути кордон з підробленим Covid-сертифікатом
    архівне фото dpsu.gov.ua

    Мешканець Буковини самостійно створив довідку за допомогою графічного редактора

    Поліцейські оголосили підозру жителю Буковини, який намагався перетнути державний кордон за допомогою фейкового Covid-сертифіката та не проходити двотижневу самоізоляцію. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначається, що чоловік пред’явив Covid-сертифікат на одному з контрольно-пропускних пунктів, прикордонники одразу помітили ознаки підробки.

    «Він самостійно створив довідку за допомогою графічного редактора та зробив такий документ своїй дружині. Під час перевірки відомостей про цей сертифікат у базах даних не знайшли. Чоловіку оголошено про підозру за ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», – заявили у МОЗ.

    Міністерство охорони здоров’я закликає усіх українців не купувати підробні ПЛР-тести або Covid-сертифікати та не робити це самостійно, адже уряд забезпечив вільний доступ до вакцини.

    Нагадаємо, влітку Офіс генпрокурора виявив у Тернополі схему виготовлення підроблених документів про результати ПЛР-тестування на коронавірус. Такі «довідки» використовувалися для безперешкодного перетину кордону.

    До слова, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

    Також лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

    Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

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    Теги: прикордонники кримінал документи розслідування Чернівецька область щеплення вакцинація кордон
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    Поліція оголосила підозру чоловіку за використання фейкового Covid-сертифіката