Є свідки, вони всі допитані, – Єнін про замах на Шефіра

Злочинець, який обстріляв автомобіль Шефіра, діяв не самостійно

Слідство встановило і допитало свідків замаху на життя першого радника президента України Сергія Шефіра. Про це в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомляє «Главком».

«Є свідки (замаху на Сергія Шефіра, – ред.). Вони всі допитані буквально в перші години після злочину», – розповів Єнін.

Також, за словами заступника міністра, правоохоронці «дослідили декілька тисяч телефонних дзвінків, які в момент вчинення злочину або безпосередньо перед ним перебували у відповідних зонах».

Слідство переконане, що нападник діяв не самостійно, розповів Єнін.

«Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет, зріст, вагу і інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Вони так само піддані відповідним експертизам. Це все спростить нам пошук правопорушника і його спільників», – сказав посадовець.

Заступник Дениса Монастирського також продемонстрував знімки з місця злочину, а саме засідку, де перебував злочинець.

Як розповів Єнін, нападник за чотири секунди випустив близько 20 куль, 15 з яких потрапили в автомобіль Шефіра.

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Нагадаємо, колишній народний депутат Геннадій Москаль розповів про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.