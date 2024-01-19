На українських біженців у Чехії чекають серйозні зміни

Чехія вважає, що дуже успішно впоралася з хвилею біженців до країни





Уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 та наступні роки. Про це на пресконференції за підсумками засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, пише Аdvokatni Denik.

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За його словами, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена ​​процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають. Вирішенням цього питання займеться комітет міністрів під керівництвом заступника прем'єр-міністра та міністра праці та соціальних справ Маріана Юречки.

Згідно з документом, основними пріоритетами інтеграції з 2023 року є боротьба з дезінформацією, підтримка довгострокового житла, забезпечення навчання чеській мові школярів та курсів для дорослих, підвищення доступності шкіл. А також доступ до системи державного медичного страхування, визнання професійної кваліфікації та гнучкі програми перепідготовки, просвітництво з питань прав та обов'язків біженців та підготовка режиму подальшої соціальної підтримки після закінчення дії статусу тимчасового захисту.

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Крім того, глава уряду зазначив, що Чехія дуже успішно впоралася з хвилею прибулих. Нині в країні налічується 364 тисячі українських біженців, більшість із них – жінки та діти. При цьому він повідомив, що 120 тис. прибулих влаштувалися на роботу і «внесли до бюджету близько 18 млрд крон, що важливо для їхнього прийняття та успішної інтеграції».

До слова, у Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло. При цьому термін безплатного проживання зменшиться до 90 днів для всіх біженців, пише ProUkrainu.

Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн). Обов’язкова умова отримання коштів – наявність підписаного документа про право користування квартирою з власником, тобто офіційного договору оренди.

Також змінилася установа, яка надає безплатне житло – такі послуги надаватиме виключно KACPU в Остраві. Саме помешкання можу надати в інших краях, але розподілення відбуватиметься саме в Остраві, тож заяву треба подавати туди. Крім цього, біженці більше не зможуть обирати тип житла та регіон, де хочуть проживати.

Нагадаємо, українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок у Чехії, не треба витрачати багато часу на пошуки роботи. У цій країні є немало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Стало відомо, яку роботу в Чехії можна знайти українцям, не вдаючись до довгих пошуків.