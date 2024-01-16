Брюссель розпочав аудит щодо постачання зброї до України – Financial Times

ЄС розпочав аудит озброєнь, переданих партнерами для України

У Євросоюзі розпочали аудит озброєнь, переданих країнами-членами Україні. Про це пише газета Financial Times з посиланням на поінформовані джерела в ЄС. Це пов'язано із заявами про те, що деякі з країн не змогли виконати зобов'язання щодо постачання зброї Києву.

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Євросоюз проводить розслідування щодо поставок зброї Києву країнами-членами: перевірка відбувається на тлі заяв про те, що деякі країни відправили менше, ніж могли «Брюссель проводить перевірку зброї, поставленої в Україну країнами-членами ЄС після початку вторгнення Російської Федерації, у відповідь на заяви про те, що деякі країни не надіслали стільки зброї, скільки могли», – йдеться у повідомленні. За даними джерел британського видання, аналіз проводить Європейська служба зовнішніх дій (EEAS), яка має намір представити свої результати країнам-членам до позачергового саміту лідерів ЄС 1 лютого.

Як пояснюють дипломати, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами ЄС у відповідь на запити Європейської служби зовнішніх зв'язків (ЕСВС). Наголошується, що перевірка вже зустріла опір з боку деяких країн, які не бажають видавати повних даних.

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Згідно з даними дипломатичних джерел, перевірка базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити ЕСВС. За словами одного з джерел, поточний аудит вже зустрів опір кількох країн, які не бажають надавати повні дані. Як повідомляє пише Financial Times, рішення про початок розслідування виникло після прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца підрахувати та порівняти військові поставки з країн ЄС до Києва. Шольц заявив, що країни ЄС повинні будуть збільшити витрати на військову допомогу Україні, коли ухвалять новий бюджет на 2024 рік, як це вже зробила Німеччина.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення через те, що країни Євросоюзу надають недостатню допомогу Україні. У Берліні вважають надто скромною підтримку з боку Франції, Італії та Іспанії. На 2024 рік у бюджеті Німеччини закладено $8 млрд на постачання зброї Україні. Загальний обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву з боку ФРН із початку повномасштабної війни перевищив €25 млрд.