Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща розмірковує про те, як дати Україні більше боєприпасів – МЗС

Христина Петренко
glavcom.ua
Польща розмірковує про те, як дати Україні більше боєприпасів – МЗС
Вартість стримування Росії у випадку, якщо вона завоює Україну, зросте
фото з відкритих джерел

Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу

Новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Давосі.

«Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах», – заявив голова польського МЗС.

Він зазначив, що Польща говорить союзникам про те, що вартість стримування Росії у випадку, якщо вона завоює Україну, зросте. І вона буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Сікорський визнав, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над розв'язанням проблем. Він привітав угоду між його урядом та польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною:

«Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими».

Раніше Сікорський вже попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна. На його думку, вони можуть бути катастрофічними насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США. 

Глава відомства підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ. 

Нагадаємо, у січні новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідав Київ. Це був його перший закордонний візит. 

Читайте також: Вступ України до НАТО: Дуда назвав терміни
Теги: Польща міністр закон Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам потрібно побудувати складну, диверсифіковану економіку, яка виробляє щось цінне та важливе для ЄС
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС
24 грудня, 2023, 16:14
Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору
Дуда звернувся до генсека НАТО через російську ракету
29 грудня, 2023, 17:24
Гроші підуть на облаштування укриттів і створення безпечних умов у мудичних закладах
Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях
5 сiчня, 21:35
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН, який скликала РФ через вибухи в Білгороді
30 грудня, 2023, 23:20
Три напрямки на кордоні з Польщею досі заблоковані – дані від прикордонників
Три напрямки на кордоні з Польщею досі заблоковані – дані від прикордонників
15 сiчня, 12:39
24 грудня після 9 ранку був розблокований пункт пропуску «Шегині», який з 27 листопада блокувався
На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки
25 грудня, 2023, 21:53
Найбільша черга на пункті пропуску «Краківець»
Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні
31 грудня, 2023, 15:31
Перш ніж законопроєкт про мобілізацію розглянуть депутати, до нього внесуть зміни
Ухвалять чи ні? Подоляк розповів про долю скандального законопроєкту щодо мобілізації
30 грудня, 2023, 18:19
Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника
Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника
12 сiчня, 08:50

Політика

Бундестаг провалив голосування за постачання Україні крилатих ракет Taurus – DW
Бундестаг провалив голосування за постачання Україні крилатих ракет Taurus – DW
Польща розмірковує про те, як дати Україні більше боєприпасів – МЗС
Польща розмірковує про те, як дати Україні більше боєприпасів – МЗС
Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським
Форум у Давосі: чому прем′єр Китаю не зустрівся із Зеленським
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Розвідка повідомила, коли Росія планує провести нову хвилю мобілізації
Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа
Столтенберг: США залишаться в НАТО попри позицію Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Фактор, який може коштувати нам Перемоги
12K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6820
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
5226
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
4608
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
3488
У передчутті Третьої світової

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua