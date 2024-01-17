Польща розмірковує про те, як дати Україні більше боєприпасів – МЗС

Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу

Новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Давосі.

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«Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах», – заявив голова польського МЗС.

Він зазначив, що Польща говорить союзникам про те, що вартість стримування Росії у випадку, якщо вона завоює Україну, зросте. І вона буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

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Сікорський визнав, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над розв'язанням проблем. Він привітав угоду між його урядом та польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною:

«Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими».

Раніше Сікорський вже попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна. На його думку, вони можуть бути катастрофічними насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США.

Глава відомства підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ.

Нагадаємо, у січні новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідав Київ. Це був його перший закордонний візит.