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«Він у чудовій формі»: влада Грузії хоче повернути важкохворого Саакашвілі до в'язниці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Він у чудовій формі»: влада Грузії хоче повернути важкохворого Саакашвілі до в'язниці
Cаакашвілі можуть відправити до в'язниці з лікарні
фото із відкритих джерел

Каха Каладзе пригрозив Саакашвілі поверненням до в'язниці

Колишній глава Грузії, громадянин  України Михайло Саакашвілі нібито перебуває у чудовій фізичній формі, тож незабаром він може вирушити назад до в'язниці, де продовжить відбувати покарання. Про це пише Minval.

Генеральний секретар «Грузинської мрії» мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що експрезиденту Михайлу Саакашвілі настав час припиняти відбувати покарання в медичній клініці і повертатися до в'язниці. За його словами, у Саакашвілі і так не було серйозних проблем зі здоров'ям, він просто сидів на дієті.

«Насправді ця людина сиділа на дієті. Він у чудовій формі, добре виглядає. Можливо, відповідне відомство ухвалить рішення», – сказав Каладзе.

Переведення Саакашвілі у в'язницю вимагала і партія експрем'єра Георгія Гахарії «За Грузію». Представник партії заявив, що «Мрія» та «Єдиний національний рух» беруть участь у «передвиборчій виставі», а суд став трибуною для політичних заяв Саакашвілі.

У жовтні 2021 року Саакашвілі було затримано та відправлено під висновок за двома винесеними проти нього раніше заочно вироками. Намагаючись позбавитися покарання, він оголосив голодування, його перевели з в'язниці до приватної клініки «Вівамед». Численні візитери, місцеві та закордонні правозахисники та медики ставили йому близько 30 діагнозів, а його рідні заявляли про отруєння ув'язненого. Влада при цьому спростовувала інформацію про те, що Саакашвілі при смерті і періодично повідомляла, що він навмисно шкодить своєму здоров'ю – не голодує, а вживає лише низькокалорійну їжу.

Раніше, після обстеження стану здоров’я колишнього президента Грузії українського громадянина Михайла Саакашвілі, апарат Народного захисника Грузії опублікував висновок, складений групою лікарів.

До слова колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі та заснована ним партія «Єдиний національний рух» оприлюднили в середу, напередодні 20-річчя «Революції троянд», маніфест про побудову нової грузинської держави. 

У маніфесті, зокрема, йдеться про відданість європейському курсу, а також необхідність надати рівні права та рівні можливості для всіх громадян країни. Його автори також стверджують, що зараз влада в Грузії «захоплена російським олігархом» Бідзіною Іванішвілі (колишній прем'єр-міністр, засновник правлячої партії «Грузинська мрія» – «Главком»).

«Будь-яка форма олігархії є ворогом грузинської держави та благополуччя її громадян», – йдеться у маніфесті. У ньому також наголошується, що «відновлення територіальної цілісності Грузії є головним завданням».

Читайте також: Польща пояснила, як Саакашвілі пов’язаний зі вступом Грузії до Євросоюзу

Теги: правозахисники міністр Михайло Саакашвілі отруєння партії голодування президент влада

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