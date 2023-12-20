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Фіцо пояснив, чому Словаччина проти членства України в НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фіцо пояснив, чому Словаччина проти членства України в НАТО
Словацький прем'єр озвучив думку, що на долучення України до Європейського Союзу знадобляться роки, а він не проти євроінтеграції сусідньої держави
фото з відкритих джерел

Фіцо зазначив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом озвучив свою позицію стосовно вступу України до блоку

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, чому є таким ярим противником членства України в НАТО.  Свою думку Фіцо пояснив в інтерв'ю InfoVojna.

Глава уряду Словаччини заявив про намір користуватися правом вето на таке рішення доти, доки «я маю можливість впливати на словацьку політичну сцену».

«Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни», – сказав Фіцо та додав, що вірить, що «цього ніколи не станеться».

Фіцо зазначив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом озвучив свою позицію стосовно вступу України до блоку.

Також словацький прем'єр озвучив думку, що на долучення України до Європейського Союзу знадобляться роки, а він не проти євроінтеграції сусідньої держави. «Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест – я не маю з цим проблем... але вона має виконати всі умови», – сказав Фіцо.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає за необхідне вести діалог із диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: міністр Словаччина НАТО

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