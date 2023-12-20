Фіцо пояснив, чому Словаччина проти членства України в НАТО
Фіцо зазначив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом озвучив свою позицію стосовно вступу України до блоку
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, чому є таким ярим противником членства України в НАТО. Свою думку Фіцо пояснив в інтерв'ю InfoVojna.
Глава уряду Словаччини заявив про намір користуватися правом вето на таке рішення доти, доки «я маю можливість впливати на словацьку політичну сцену».
«Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни», – сказав Фіцо та додав, що вірить, що «цього ніколи не станеться».
Фіцо зазначив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом озвучив свою позицію стосовно вступу України до блоку.
Також словацький прем'єр озвучив думку, що на долучення України до Європейського Союзу знадобляться роки, а він не проти євроінтеграції сусідньої держави. «Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест – я не маю з цим проблем... але вона має виконати всі умови», – сказав Фіцо.
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає за необхідне вести діалог із диктатором Володимиром Путіним.
Коментарі — 0