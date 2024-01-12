Удари США по Ємену: Саудівська Аравія відреагувала

Саудівська Аравія закликала до стриманості на тлі ударів США по Ємену

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії закликало сторони до стриманості та запобігання можливому посиленню напруженості у зв'язку з повітряними ударами, завданими США та Великою Британією по об'єктах шиїтського руху «Ансар Алла» (хусіти) в Ємені. В офіційній заяві, опублікованій у мікроблозі міністерства в соціальній мережі Х, йдеться, що Саудівська Аравія серйозно стурбована військовими операціями в районі Червоного моря і наголошує на важливості забезпечення безпеки та стабільності в цьому регіоні. Про це пише France24.

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Королівство Саудівська Аравія із серйозним занепокоєнням спостерігає за військовими операціями в районі Червоного моря та повітряними ударами, яким зазнали ряд об'єктів у Єменській республіці. Королівство підтверджує важливість збереження безпеки та стабільності в районі Червоного моря, де свобода судноплавства є міжнародною вимогою на користь усього світу, і закликає до стриманості, уникати ескалації у світлі подій, що відбуваються в регіоні», – заявили в саудівському МЗС.

Раніше Байден підтвердив факт завдання ударів американськими військовими та їх союзниками по об'єктах руху «Ансар Алла» (хуситів) в Ємені. За словами лідера США, атака стала відповіддю на загрозу свободі міжнародного судноплавства та безпеки військовослужбовців. Внаслідок 27 нападів хуситів постраждали комерційні судна понад 50 країн, тому, за словами голови Штатів, «реакція міжнародної спільноти на ці безрозсудні напади була єдиною та рішучою».

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Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.