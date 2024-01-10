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Міністр оборони Італії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр оборони Італії зробив скандальну заяву про війну в Україні
Очільник Міноборони Італії заявив, нібито підтримка Зеленського всередині України «вже не така єдина, як раніше»
фото з відкритих джерел

За словами міністра, український контрнаступ «не дав бажаного результату», тому на військову ситуацію «потрібно дивитися реалістично»

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до дипломатії між Росією і Україною, додавши, що тверда підтримка з боку Заходу має вирішальне значення для забезпечення серйозних переговорів. Про це він заявив під час виступу в парламенті, повідомляє Reuters.

«Здається, настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є ряд важливих сигналів, що надходять з обох сторін», – сказав Крозетто.

За словами міністра, український контрнаступ 2023 року «не дав бажаного результату», тому на військову ситуацію «потрібно дивитися реалістично».

Крозетто також додав, нібито Росія «поступово демонструє готовність вести переговори і захищати свою економіку», а позиція України навпаки «виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше».

Очільник Міноборони Італії заявив, нібито підтримка президента Володимира Зеленського всередині України «вже не така єдина, як раніше», що, на його думку, підкреслює розбіжності в політичному дискурсі.

Попри це, Крозетто наголосив, що будь-які мирні переговори повинні чітко визнати агресію Росії проти України у лютому 2022 року, а повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всієї міжнародної спільноти.

Минулого місяця Італія ухвалила указ, що дозволяє їй продовжувати надсилати військові поставки в Україну до кінця 2024 року. Уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні також погодився надіслати Києву більше допомоги для посилення оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що настала пора розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Російської Федерації.

Раніше Крозетто вважав, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

Теги: Італія міністр Міноборони росія війна

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