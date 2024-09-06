На віддаленому острові в Італії знайдено давньоримські скарби

Знайдені монети датовані 94-74 роками до н.е.

Археологи виявили 27 срібних римських монет на віддаленому острові на півдні Італії, які, як передбачається, були заховані від піратів. Про це пише Bernama.

Монети датовані 94-74 роками до н.е. Це місце також розташоване недалеко від того, де кілька років тому було виявлено знамениті статуї Цезаря, Агріпіни та Тита. Археологи під керівництвом Томаса Шефера з Тюбінгенського університету в Німеччині виявили монети під час проєкту з очищення та реставрації акрополя Сан-Марко та Санта-Терези, повідомили представники регіону Сицилія у пресрелізі.

За словами Томаса Шефера, деякі срібні монети були підняті на поверхню дощами, інші були знайдені під великим каменем під час продовження розкопок. За словами археолога, можливо, що маленький скарб був захований під час нападу піратів, що було звичайним явищем на той час, а потім так і не було знайдено.

«Окрім внутрішньої цінності монет, ця знахідка надає цінну інформацію для реконструкції подій, комерційних контактів та політичних відносин, якими було відзначено середземноморський регіон в епоху Римської республіки», – сказав регіональний радник Франческо Паоло Скарпінато.

До слова, у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили два вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років. Керівник розкопок, італійський професор Франческа Балоссі Рестеллі, розповів, що знайдені печатки датуються приблизно 5000 роком до нашої ери.