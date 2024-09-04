У Римі блискавка пошкодила Тріумфальну арку

Тріумфальна арка Костянтина у Римі під час ремонту

Внаслідок негоди у Римі було частково пошкоджено трибуни Великого цирку, затопило кілька вулиць, станцій метро, ​​а також лікарню Santo Spirito





Під час грози в Римі блискавка вдарила у Тріумфальну арку Костянтина, яка розташована поряд із Колізеєм, від монумента відірвалося кілька фрагментів. Про це повідомила газета Il Fatto quotidiano.

Гроза вирувала у центрі Риму вдень 3 вересня. На вулиці випало понад 60 мм опадів – стільки ж, скільки випадає за осінній місяць, зазначає Il Fatto quotidiano. Внаслідок негоди було частково пошкоджено трибуни Великого цирку, затопило кілька вулиць, станцій метро, ​​а також лікарню Santo Spirito.

В археологічному парку Колізей повідомили, що їхні фахівці відразу прибули на місце події і зібрали осколки арки Костянтина, що відвалилися.

Тріумфальна арка Костянтина, першого римського імператора, який прийняв християнство, була зведена в четвертому столітті нашої ери з нагоди перемоги над Максенцієм. Висота арки становить близько 20 м, вона розташована в тій самій пішохідній зоні, де Колізей.

«Всі фрагменти були знайдені та поміщені у безпечне місце. Оцінка збитків уже почалася», – розповіли в пресслужбі парку. Там також зазначили, що за два дні до грози на південному фасаді арки розпочалися реставраційні роботи.

До слова, італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів. Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів.