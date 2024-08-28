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Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена
Україна активно пояснює, що ми не будемо йти на умовні поступки за наш рахунок
фото з відкритих джерел

У плані перемоги України можна виокремити чотири базові пункти, на які робить ставку Київ

Якщо Україна отримає необхідну кількість ресурсу, тоді події на фронті модеруватимуться виключно Києвом. Зокрема план перемоги також передбачає посилення політичного тиску на Російську Федерацію. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Youtube-каналу «РБК-Україна».

За словами Подоляка, в плані перемоги України можна виокремити чотири базові пункти, на які робить ставку Київ.

Курська операція

Операція на території Курської області демонструє, що військовий компонент може суттєво повпливати на Російську Федерацію. Зокрема, якщо Україна матиме достатню кількість математично обґрунтованого ресурсу - події по лінії фронту модеруватимуть виключно нею.

«Тобто ви чітко прописуєте скільки необхідно ресурсу, щоб війна масштабувалась на територію РФ, щоб по лінії фронту домінувала Україна, щоб РФ усвідомила, що не зможе військовим шляхом результатів досягати й буде все більше бачити війну на своїй території, а це відповідні соціальні настрої. Треба прописати скільки ресурсу має отримати Україна», – пояснив Подоляк.

Економічна складова

Важливо розуміти, на який обсяг ресурсів може розраховувати Україна в питанні інвестицій у військово-промисловий комплекс (ВПК), а також інші соціальні програми.

Зокрема потрібно проаналізувати, наскільки ефективно діють санкції проти Росії й чому війна триває на комфортному для ворога рівні. Окреме питання стосується європейських компаній, які продовжують працювати на російських споживчих ринках.

Політична складова

Політична складова стосується чіткої структури глобальної безпеки, а також місця України в НАТО.

Дипломатичний тиск на Росію

На РФ можуть тиснути лише ті країни, від яких вона залежить та з якими ворог має великий товарообіг.

«Щоб цей тиск зростав треба пояснювати країнам - ситуативно, ви отримуєте від РФ прибутки, але в середньостроковій перспективі це для вас збитки. РФ обнуляє міжнародне право», – зауважив Подоляк.

Радник голови Офісу президента відзначив, що Київ вже має комунікацію з Пекіном на різних рівнях. Також нещодавно до України з візитом прибув прем'єр-міністр Індії.

«Це зовсім інший рівень комунікації і Україна активно пояснює, що ми не будемо йти на умовні поступки за наш рахунок», – додав він.

Нагадаємо, Україна у вересні поділиться «планом своєї перемоги» з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Нагадаємо, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. 

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

До слова, Україна зараз контролює 1294 кв. км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.

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Теги: міністр санкції війна Україна Офіс президента радник Михайло Подоляк ворог

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