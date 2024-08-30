США та Китай не погодили план завершення війни в Україні

США дотримуються простого принципу «нічого про Україну без України»

Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

За його словами, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

Упродовж останніх трьох днів, Салліван та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо російської війни проти України.

«Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу «нічого про Україну без України», – заявив Салліван.

Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.

Зазначимо, у четвер, 29 серпня, Салліван зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Під час зустрічі сторони обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між Байденом та Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його «мирний план» щодо України.

Китайський дипломат, який нещодавно провів низку зустрічей з представниками Індонезії, Бразилії та Південної Африки, назвав ці країни представниками Глобального Півдня і «важливими силами у просуванні миру в усьому світі», які мають спільні з КНР погляди.