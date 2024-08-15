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Війна Ізраїлю проти ХАМАСу зайшла в глухий кут – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Війна Ізраїлю проти ХАМАСу зайшла в глухий кут – NYT
Офіційні особи США кажуть, що в Газі ізраїльська армія досягла всього, чого хотіла, окрім звільнення заручників
фото із відкритих джерел

Експерти вважають, що хоча Ізраїль серйозно пошкодив усі сили ХАМАСу, але ніколи не зможе повністю ліквідувати це угруповання

Армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

«За словами високопоставлених чиновників США, Ізраїль досяг у Секторі Гази всього, що міг у військовій сфері. Вони стверджують, що затяжні бомбардування лише збільшують ризики для цивільного населення, тоді як можливість подальшого послаблення ХАМАСу зменшилася», – зазначають журналісти видання.

У зв’язку з тим, що адміністрація Байдена намагається повернути переговори про припинення вогню в русло, дедалі більше представників національної безпеки в уряді заявили, що ізраїльські військові завдали серйозного удару ХАМАСу, але ніколи не зможуть повністю ліквідувати це угруповання. Багато в чому військова операція Ізраїлю завдала набагато більшої шкоди ХАМАСу, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна почалася в жовтні.

За словами офіційних осіб, ізраїльські сили тепер можуть вільно пересуватися по Газі, а ХАМАС закривавлений і пошкоджений. Ізраїль знищив або захопив ключові шляхи постачання з Єгипту до Гази. За даними ізраїльських військових минулого місяця, близько 14 тис. бойовиків у Газі були вбиті або взяті в полон.

При цьому однією з головних цілей Ізраїлю у Газі – звільнення 115 живих і мертвих заручників, захоплених ХАМАСом у ході нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, військовим шляхом досягти неможливе. Як повідомляє видання, посилаючись на колишнього начальника Центрального командування ЗС США Джозефа Вотела, Ізраїль зможе повернути полонених лише шляхом переговорів.

Повідомляється також, що дедалі більше американських чиновників вважають, що хоча Ізраїлю вдалося дати ХАМАСу серйозну відсіч, йому ніколи не вдасться повністю ліквідувати угруповання.

Ізраїль активно збирає розвідувальні дані про можливе перегрупування бойовиків ХАМАСу. Але офіційні особи США скептично ставляться до того, що такий підхід дасть вирішальні результати. Щоб запобігти нападу на своїх бійців, ХАМАС закликає їх ховатися у великій мережі тунелів під Газою або серед мирних жителів. Від початку війни основною стратегією ХАМАСу було виживання, і це не змінилося, заявили представники США.

Але є і інші проблеми для Ізраїлю. «Якщо Ізраїль евакуює свої сили зараз, протягом року ХАМАС знову стане сильним», – сказав генерал-майор у відставці, та колишній радник Нетаньягу Яков Амідрор. Він підкреслив, що зупинка війни зараз буде «катастрофою» для Ізраїлю.

Нагадаємо, палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, запланованому на четвер у Катарі. Досягнення перемир'я допомогло б стримати іранську атаку на Ізраїль. 

Три високопоставлені іранські чиновники заявили, що тільки угода про припинення вогню в Газі утримає Іран від прямої відплати Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії на його території минулого місяця.

Читайте також: Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі
Теги: Ізраїль радник ХАМАС бомбардування заручники військові полон вбивство війна переговори

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