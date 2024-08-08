США не знали про операцію у Курській області заздалегідь – речниця Білого дому

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не знали про операцію в Курській області

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не були попереджені про операцію в Курській області перед її проведенням. Однак адміністрація США планує звернутися до України для отримання детальної інформації про мету і характер прориву. Про це Жан Пʼєр повідомила під час брифінгу у Білому домі.

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю для цієї атаки, але підкреслила, що політика США щодо заборони ударів за межами кордону між Україною та РФ залишається незмінною.

Речниця також підкреслила право України захищатися від агресії Росії і підтвердила, що США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях протистояти російській агресії.

«Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області — ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати», – каже посадовиця.

Вона також запевнила, що США продовжать підтримувати Україну, поки вона захищає себе від російських атак, і додала: «Українці вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак».

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер підтвердив, що Україна не повідомляла США про операцію в Курській області заздалегідь, але Вашингтон підтримує контакти з Києвом щодо цих подій. Радник з комунікацій у сфері національної безпеки Білого дому Джон Кірбі додав, що українці мають "самі говорити про свої операції", а США не заохочують удари всередині Росії.



Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено».

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.