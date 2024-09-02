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Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я
Президент США розглядає можливість представити Ізраїлю та ХАМАСу остаточну пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі
фото із відкритих джерел

Байден розглядає можливість надати остаточну пропозицію щодо угоди щодо Гази протягом наступних кількох днів

Президент США Джо Байден планує направити Ізраїлю та руху ХАМАС остаточний варіант угоди про припинення вогню Секторі Гази. Про це пише Axios з посиланням на джерела.

«У неділю радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив сім'ям американських заручників, що Байден розглядає можливість надати цього тижня Ізраїлю та ХАМАСу фінальну пропозицію про звільнення заручників та перемир'я в Газі, заявили два джерела, які мають безпосередню інформацію про це», –  інформує портал.

Співрозмовники уточнили, що нещодавнє виявлення в Секторі Гази тіл шести убитих заручників переконало радників Байдена у необхідності якнайшвидше досягти операції. У понеділок Байден має намір зустрітися зі своєю командою з нацбезпеки з метою визначити заходи, які потрібні для досягнення угоди. У нараді візьме участь віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Окрім Саллівана напередодні спілкування з відеозв'язку із родичами американських заручників, яких тримають у Газі, вів і радник президента США з близькосхідної тематики Бретт Макгурк. За інформацією джерел, Салліван та Макгурк тоді заявили, що не знають, чи вдасться укласти угоду, але шанс на неї є. Представники Білого дому уточнювали, що угоду можуть схвалити за два тижні. Салліван та Макгурк додали, що якщо США нададуть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант проєкту, то дадуть сторонам ще один тиждень на відповідь.

При цьому Салліван і Макгурк запевняли, що на переговорах минулого тижня в Каїрі і Досі вдалося досягти успіхів у відповідності до списків заручників і палестинських ув'язнених, яких можуть обміняти в першу фазу реалізації угоди. Вони додали, що в оновлений варіант проєкту, який може передати Байден, включать пропозиції США щодо Філадельфійського коридору, які є потенційно прийнятними для Єгипту і ХАМАС.

Філадельфійський коридор – кордон між Сектором Гази та Єгиптом. Виводу звідти ізраїльських військ досягає і Єгипет.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима з вимогою укласти угоду з ХАМАСом щодо звільнення заручників після того, як тіла шістьох із них, у тому числі росіянина Олександра Лобанова, були виявлені в секторі Газа. До слова, нинішні протести можуть бути найбільшими від початку бойових дій у Газі 7 жовтня 2023 року.

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Теги: США Джозеф Байден Ізраїль Єгипет Сектор Гази ХАМАС радник звільнення

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