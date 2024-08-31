США виділять Україні 800 мільйонів доларів на відновлення енергетики

Україна надала партнерам перелік критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту

США нададуть Україні пакет фінансування обсягом 800 мільйонів доларів для відновлення енергетики. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністерка зазначила, що під час візиту до США українська делегація надала партнерам перелік критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів.

Свириденко подякувала США за підтримку у будівництві систем пасивного захисту, а також за пакет фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів для енергетичного сектору.

Вона також зазначила, що енергетика була однією із ключових тем під час поїздки до США.

Нагадаємо, що в останній день літа відключень українських споживачів від електроенергії буде менше.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.