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На війні в Україні загинув 20-річний син фінського політика

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На війні в Україні загинув 20-річний син фінського політика
Лео офіційно вважається зниклим безвісти, бо від тіла, за словами побратимів, нічого не залишилося
фото: Yle

Доброволець із Фінляндії та син місцевого політика Юркі Аланда загинув через удар дрона 

У квітні цього року на Сході України загинув 20-річний Лео Аланд – доброволець із Фінляндії та син місцевого політика Юркі Аланда. Лео був щирою і свідомою людиною та з юного віку прагнула змінити світ на краще. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське видання Yle.

Попри заклики батьків залишитися вдома, Лео вирішив добровільно вступити до лав ЗСУ. Його батько дізнався про загибель сина 13 квітня – у день виборів у Фінляндії.

«Ми з ним говорили про ризики й просили подумати над іншим шляхом. Він сприйняв це як тиск і зрештою вирушив раніше, ніж планував», – згадує Юркі Аланд.

У січні Лео писав із України, пояснюючи, що участь у війні бачить як можливість особистісного зростання, хоча й зізнавався, що морально йому дуже важко. Він підписав контракт на службу у Збройних силах України строком щонайменше на пів року. Батько намагався двічі звернутися через МЗС Фінляндії, щоб повернути сина додому, але безрезультатно.

«Контракт позбавив його паспорта, обмежив свободу пересування і ускладнив навіть зв’язок телефоном. Він виглядає благородно, але насправді ставить молодих людей у пастку, з якої майже неможливо вибратися», –вважає Юркі.

Після завершення підготовки в середині лютого Лео перевели до бойового підрозділу. Востаннє батько писав йому 9 квітня. За кілька днів після цього стало відомо про його загибель – хлопець потрапив під удар дрону-камікадзе, керованого оператором. Побратими повідомили, що від тіла майже нічого не залишилося. Лео офіційно вважається зниклим безвісти.

«Без ідентифікації тіла поховати його буде неможливо. Це може тривати до року», – сказав Юркі.

Попри глибоку особисту втрату, чоловік планує ділитися з фінськими військовими знаннями, які отримав його син на війні, зокрема закликає активніше використовувати дрони у ЗС Фінляндії.

За даними МЗС Фінляндії, за три роки понад 100 громадян країни воювали на боці України. Загинуло близько десяти з них.

Нагадаємо, у Києві 11 березня відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним «Толкієн». На його честь побратими виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів «Гака». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку у фейсбук Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 28-річний військовий був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі та родом з міста Нельсон. У Домініка залишилися брати, сестри та племінники.

Теги: війна Фінляндія смерть

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