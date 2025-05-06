На війні в Україні загинув 20-річний син фінського політика

Лео офіційно вважається зниклим безвісти, бо від тіла, за словами побратимів, нічого не залишилося

Доброволець із Фінляндії та син місцевого політика Юркі Аланда загинув через удар дрона

У квітні цього року на Сході України загинув 20-річний Лео Аланд – доброволець із Фінляндії та син місцевого політика Юркі Аланда. Лео був щирою і свідомою людиною та з юного віку прагнула змінити світ на краще. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське видання Yle.

Попри заклики батьків залишитися вдома, Лео вирішив добровільно вступити до лав ЗСУ. Його батько дізнався про загибель сина 13 квітня – у день виборів у Фінляндії.

«Ми з ним говорили про ризики й просили подумати над іншим шляхом. Він сприйняв це як тиск і зрештою вирушив раніше, ніж планував», – згадує Юркі Аланд.

У січні Лео писав із України, пояснюючи, що участь у війні бачить як можливість особистісного зростання, хоча й зізнавався, що морально йому дуже важко. Він підписав контракт на службу у Збройних силах України строком щонайменше на пів року. Батько намагався двічі звернутися через МЗС Фінляндії, щоб повернути сина додому, але безрезультатно.

«Контракт позбавив його паспорта, обмежив свободу пересування і ускладнив навіть зв’язок телефоном. Він виглядає благородно, але насправді ставить молодих людей у пастку, з якої майже неможливо вибратися», –вважає Юркі.

Після завершення підготовки в середині лютого Лео перевели до бойового підрозділу. Востаннє батько писав йому 9 квітня. За кілька днів після цього стало відомо про його загибель – хлопець потрапив під удар дрону-камікадзе, керованого оператором. Побратими повідомили, що від тіла майже нічого не залишилося. Лео офіційно вважається зниклим безвісти.

«Без ідентифікації тіла поховати його буде неможливо. Це може тривати до року», – сказав Юркі.

Попри глибоку особисту втрату, чоловік планує ділитися з фінськими військовими знаннями, які отримав його син на війні, зокрема закликає активніше використовувати дрони у ЗС Фінляндії.

За даними МЗС Фінляндії, за три роки понад 100 громадян країни воювали на боці України. Загинуло близько десяти з них.

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Зазначається, що 28-річний військовий був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі та родом з міста Нельсон. У Домініка залишилися брати, сестри та племінники.