Втрати ворога станом на 6 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 923670 (+1330) осіб,
- танків ‒ 10554 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21972 (+20) од,
- артилерійських систем – 25786 (+56) од,
- РСЗВ – 1354 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31846 (+68),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43050 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3789 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 6 квітня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатої ракети «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден.
Як відомо, триває 1138-й день повномасштабної війни в Україні.
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