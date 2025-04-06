Втрати ворога станом на 6 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 923670 (+1330) осіб,

танків ‒ 10554 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 21972 (+20) од,

артилерійських систем – 25786 (+56) од,

РСЗВ – 1354 (+4) од,

засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31846 (+68),

крилаті ракети ‒ 3123 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43050 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3789 (+1).

Активність флоту окупантів станом на 6 квітня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатої ракети «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден.

Як відомо, триває 1138-й день повномасштабної війни в Україні.