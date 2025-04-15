Втрати ворога станом на 15 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 15 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:
- особового складу – близько 935160 (+1180) осіб,
- танків – 10629 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 22150 (+20) од,
- артилерійських систем – 26290 (+68) од,
- РСЗВ – 1364 (+2) од,
- засоби ППО – 1132 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147),
- крилаті ракети – 3145 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) од,
- спеціальна техніка – 3801 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 15 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев’ять суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.
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