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Втрати ворога станом на 15 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 15 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 44339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:

  • особового складу – близько 935160 (+1180) осіб,
  • танків – 10629 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 22150 (+20) од,
  • артилерійських систем – 26290 (+68) од,
  • РСЗВ – 1364 (+2) од,
  • засоби ППО – 1132 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 32691 (+147),
  • крилаті ракети – 3145 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44339 (+210) од,
  • спеціальна техніка – 3801 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 15 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 15 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 квітня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев’ять суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 15 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 15 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Азовське море Чорне море Генштаб фронт війна окупанти ЗСУ

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