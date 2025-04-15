Втрати ворога станом на 15 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку війни втратила 44339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:

особового складу – близько 935160 (+1180) осіб,

танків – 10629 (+7) од,

бойових броньованих машин – 22150 (+20) од,

артилерійських систем – 26290 (+68) од,

РСЗВ – 1364 (+2) од,

засоби ППО – 1132 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147),

крилаті ракети – 3145 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) од,

спеціальна техніка – 3801 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 15 квітня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 квітня

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев’ять суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 15 квітня ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.