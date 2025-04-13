У США підліток планував убити Трампа, а потім утекти до України

Нікіта Касап убив батьків та втік із дому

У США звинувачують 17-річного підлітка Нікіту Касапа в убивстві його батьків. Тим часом Федеральне бюро розслідувань стверджує, що після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа. Як інформує «Главком», про це пишуть CNN із посиланням на розсекречені документи ФБР та Independent.

Раніше батьків хлопця – Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра – знайшли мертвими у їхньому будинку. У матері було вогнепальне поранення в живіт і шию, а у вітчима – одне поранення в голові. За даними правоохоронців, їх убили ще 11 лютого.

Аж до 23 лютого хлопець нібито продовжував жити в будинку з тілами батьків. Після цього він утік на позашляховику вітчима та з батьківськими грошима.

Детектив округу цитував однокласника Нікіти, який розповів, що той говорив про самогубство або заподіяння собі шкоди, а також казав, що спершу вб’є батьків, щоб не змушувати їх бачити його смерть, передавало FOX6 News Milwaukee.

У телефоні підлітка знайшли матеріали, пов’язані з «Орденом Дев’яти Кутів» – мережею людей, які дотримуються неонацистських, расистських та екстремістських поглядів. Також слідчі знайшли тристорінковий маніфест із закликами до вбивства Трампа для створення політичної революції у США й «порятунку білої раси».

«Щодо того, чому саме Трамп, – це досить очевидно. Усунення президента, а можливо й віцепрезидента, гарантовано призведе до певного хаосу», – ідеться в одному з уривків маніфесту.

У документі також були расистські гасла, зображення Адольфа Гітлера та інструкції для виготовлення вибухівки й використання дрона.

За словами правоохоронців, вбивство батьків, у якому звинувачують Нікіту, було для нього способом отримати «фінансові засоби та автономію» для реалізації плану вбивства американського президента.

Крім того, у матеріалах справи є листування в месенджері Telegram між хлопцем і російськомовним співрозмовником, у яких вони обговорювали плани втечі до України. Сам хлопець родом із Молдови.

«Скільки мені потрібно буде переховуватися, перш ніж мене перевезуть до України? Один-два місяці? Тобто, перебуваючи в Україні, я зможу жити нормальним життям? Навіть якщо дізнаються, що я це зробив?», – питав Нікіта.

Хлопцеві висунули дев’ять кримінальних звинувачень, зокрема за сплановане умисне вбивство та за приховування тіла. Також розглядають три федеральні обвинувачення: замах на вбивство президента, змову з метою його скоєння та використання зброї масового ураження.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому.

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. Згодом стало відомо, що очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.