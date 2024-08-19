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У Росії стався вибух на території нафтохімічного заводу (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Росії стався вибух на території нафтохімічного заводу (фото, відео)
Як пишуть росЗМІ, на газопроводі в Стерлітамаку сталася розгерметизація, у гасінні пожежі задіяні 20 осіб
фото: росЗМІ

У небо здіймається стовп чорного диму

У Башкортостані стався вибух на території трубопроводу нафтохімічного заводу в Стерлітамаку. Про це повідомили декілька російських телеграм-каналів.

«Троє людей отримали поранення внаслідок вибуху на трубопроводі нафтохімічного заводу в Стерлітамаку Попередньо, двоє потерпілих є працівниками підприємства, ще один – очевидець. На місці працюють екстрені служби», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу Shot.

Як пишуть росЗМІ, на газопроводі в Стерлітамаку сталася розгерметизація, у гасінні пожежі задіяні 20 осіб та шість одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що у Пролетарську Ростовської області вже добу палає комбінат «Кавказ», атакований українськими дронами. Російські пожежники ще не змогли загасити пожежу, яка виникла на нафтобазі внаслідок атаки дронів.

Теги: пожежа вибух завод Кавказ поранення відео

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