Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах

Метою цього рішення є підтримка постраждалого населення прифронтових громад та нормалізація життєдіяльності населених пунктів

Уряд України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення Харківської, Сумської, Донецької та Херсонської областей. Про це повідомили Мінреінтеграції та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Урядом було ухвалено відповідну постанову. Нею передбачається реалізація експериментального проєкту із постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення прифронтових територій Харківщини, Сумщини, Донеччини та Херсонщини», – розповіли в Мінреінтеграції.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особлива увага приділятиметься ветеранам, багатодітним сім'ям, самотнім людям, людям з інвалідністю та малозабезпеченим.

Метою цього рішення є підтримка постраждалого населення прифронтових громад та нормалізація життєдіяльності населених пунктів, де відсутні або зруйновані розподільчі мережі природного газу та відбуваються тривалі відключення електроенергії.

Нагадаємо, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.

Як повідомлялося, окупанти просуваються на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

4 серпня на півночі Харківської області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Продовжувалися бойові дії на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців та на північний схід від Харкова у та поблизу Вовчанська та поблизу Тихого.

До слова, російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області.