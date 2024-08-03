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Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання
Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців
фото з відкритих джерел

Байден сказав, відчуває «задоволення» з приводу повернення ув’язнених громадян США додому

Президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна «зупинитися». Про це він сказав, коли зустрів літак з трьома американцями, повідомляє телеканал Fox News.

Байден сказав, відчуває «задоволення» з приводу повернення ув’язнених громадян США додому.

Згодом журналісти у нього запитали, яке послання він би хотів передати Путіну. Американський лідер відповів: «Зупиніться».

«Немає нічого поза межами наших можливостей, коли ми діємо разом… Нічого… Ми – Сполучені Штати Америки», – висловився він.

Раніше повідомлялося, що США не комунікували безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими. 

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії вісім осіб (усі вони є громадянами РФ).

Як повідомлялося, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими почалися понад два роки тому.

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. 

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Теги: Туреччина путін літак обмін полоненими переговори росіяни обмін

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