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Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром (відео)
У Росії горить військовий аеродром
фото: Скріншот

У Росції пролунали вибухи через атаку із застосуванням безпілотників 

У ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі.

За даними російських Telegram-каналів, силам ППО вдалося збити щонайменше два безпілотники. Один з них був знищений за кілька кілометрів від аеродрому, а уламки іншого впали на господарську будівлю, спричинивши пожежу.

Ймовірною ціллю атаки був військовий аеродром «Маринівка» , розташований у селищі Жовтневий, за 20 кілометрів від Калача-на-Дону. Очевидці повідомляють про 6-10 потужних вибухів та характерні звуки прольоту БПЛА перед атакою.

Наразі окупаційна влада не коментує інцидент і немає інформації про можливі постраждалі. Відео та фото з місця події поширюються у соціальних мережах, демонструючи масштаби пожежі на аеродромі.

 До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.

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Теги: вибух аеродром росіяни

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