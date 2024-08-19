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Перший курорт у Європі може заборонити систему all inclusive

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Перший курорт у Європі може заборонити систему all inclusive
Майорка може заборонити одну систему обслуговування у готелях
фото із відкритих джерел

Велика кількість туристів засмучує мешканців Майорки, тож активісти пропонують радикальний крок

Перший курорт, де можуть заборонити систему all inclusive ( «все включено» – «Главком») або принаймні закликають це зробити, – це Майорка. Місцеві жителі закликали місцеву владу зробити це в рамках законів, «які покращать якість життя мешканців». Про це пише Tourprom.

Як зазначає видання, незважаючи на туристичний бум, звичайні жителі Майорки не одержують вигоди від цього.

«Влада Балеарських островів має заборонити all inclusive. Якби кожен турист харчувався лише за системою «ліжко та сніданок», йому довелося б витрачати гроші в барах та ресторанах, а не просто споживати безкоштовні страви, сплачені готелем. Це може зупинити руйнування численних місцевих підприємств та фактично підвищити рівень зайнятості місцевого населення, оскільки попит на їжу в ресторанах та інші послуги різко зросте», – доводять місцеві жителі свою позицію.

Другий аргумент – це завадить і любителям «п'яного туризму», які вже доконали мешканців Майорки. Любителі «пити до упаду», змушені будуть пити за свої гроші (тоді як у all inclusive алкоголь уже включений у вартість відпочинку – «Главком»). І будуть менше псувати атмосферу міст та курортів.

«Все включено» (англ. all inclusive ) – комплекс послуг, який надають в готелях. Він передбачає безкоштовне надання харчування, різних напоїв (часто локальних) та інших видів послуг, одночасно з проживанням в готелі.

Щоправда звучатиме і заперечення. «Найчастіше турист, який їде на відпочинок за системою «все включено», зупиняється у своєму готелі та сидить біля басейну, максимум – на пляжі. Він не створює ніде натовпу і тим більше не винаймає житло у місцевих жителів і не завищує ціни на нього для місцевих», – кажуть противники відмови від «все включено».

Нагадаємо, що проти звичного all inclusive нещодавно вкотре запротестувала і Туреччина. Знову почалися розмови про те, що цю систему не варто розглядати як недоторканну «священну корову», звучать пропозиції щодо її зміни чи навіть скасування. Так, із критикою виступив Зафер Алкая, член ради директорів Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів (AKTOB) та генеральний директор готелю Cornelia Diamond Golf Resort&SPA. 

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Теги: Іспанія гроші пляжі відпочинок житло послуги влада населення готель харчування туризм Туреччина

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