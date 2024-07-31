Спрощення вʼїзду для росіян. Литва оскаржить рішення Угорщини

МЗС Литви стверджує, що Угорщина створює «серйозні загрози для безпеки Шенгенської зони й багатьох європейських країн, і тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС»

Литва оскаржить у Єврокомісії рішення Угорщини щодо спрощення процедури в'їзду для росіян та білорусів, адже це становить загрозу безпеці Європейському Союзу. Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс у коментарі BNS.

«Ми неприємно здивовані інформацією в медіа про те, що Угорщина включила громадян Росії та Білорусі у свою національну імміграційну програму, що дозволить їм вільно вʼїжджати й пересуватися в межах Шенгенської зони», – сказав Ландсбергіс.

Міністр додав, що Угорщина створює «серйозні загрози для безпеки Шенгенської зони й багатьох європейських країн, і тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС».

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі.

Згодом Європарламентар розкритикував рішення Угорщини щодо спрощення вʼїзду для росіян. Голова найбільшої партії Європарламенту «Європейська народна партія» Манфред Вебер заявляв, що видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає «серйозні побоювання щодо національної безпеки».

Раніше Європейський парламент засудив візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії з «місією миру» для України. А також підтвердив свою позицію про те, що ЄС має продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки потрібно до перемоги.

До слова, з 21 серпня 2024 року Угорщина надаватиме субсидоване житло лише українським біженцям з територій, що зазнали впливу війни. Прибулі з інших регіонів втратять право на безкоштовне житло, якщо