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Італійські суднобудівники визнали, що продовжують робити яхти для російских багатіїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Італійські суднобудівники визнали, що продовжують робити яхти для російских багатіїв
Цю 140-метрову моторну яхту Ocean Victory у 2014 році зробила російському олігарху Віктору Рашникову італійська верф Fincantieri
фото: Peter Seyfferth

Neue Zürcher Zeitung: Утримання, страхування та обслуговування конфіскованих яхт у росіян коштує владі Італії приблизно 40 млн євро щорічно

Російські олігархи, незважачи на санкції, залишаються серед клієнтів італійських компаній, що випускають розкішні яхти. Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

Видання зазначає, що, незважаючи на введені після початку війни обмеження, росіяни «озброївшись» паспортами інших держав (наприклад, Кіпру чи Мальти), як і раніше, «можуть відносно легко пересуватися» світом.

Річний оборот виробників яхт із суднобудівного кластеру на півночі Тоскани досягає 8 млрд євро, і більша його частина припадає на експорт. Тутешні суднобудівники виконують більше половини загальносвітового обсягу замовлень на яхти завдовжки понад 24 метри.

Neue Zürcher Zeitung нагадує, після введення санкцій через війну в Україні Італія конфіскувала як мінімум чотири супер'яхти, що належать росіянам, включаючи 140-метрову «Шехерезаду», побудовану на німецькій верфі Lürssen у 2020 році і що стояла в Маріна-ді-Каррара на технічному обслуговуванні. За непідтвердженою інформацією, судно вартістю $650 млн належить диктатору Володимиру Путіну.

Аналогічно було вилучено яхти російських підсанкційних олігархів Геннадія Тимченка та Олексія Мордашова. За даними видання, утримання, страхування та обслуговування конфіскованих яхт коштує владі Італії приблизно 40 млн євро щорічно. При цьому власники вилученого майна звернулися до італійського суду з позовами, які заперечують рішення влади.

Італійські суднобудівники не хочуть коментувати свою роботу з росіянами, але переконують що вони продовжують замовляти яхти, бодай і не так активно як раніше. «Наші клієнти не страждають від вищих процентних ставок чи економічних і геополітичних криз. «Ви можете дозволити собі придбати наші човни за середньою ціною 12 мільйонів євро», – цитує Neue Zürcher Zeitung слова генерального директора Sanlorenzo Group Массімо Перотті.

Мішель Депраті, гендиректор верфі зі 170-річною історією Baglietto, заявив, що компанія забезпечена замовленнями до 2027 року. «Ми працюємо на повну потужність», – стверджує він. За його словами, обсяг замовлень, що є у компанії, становить 500 млн євро, річний обсяг продажів – 140 млн євро, а валовий прибуток перевищує 15%.

Щодо покупців Депраті вважав за краще не коментувати – лаконічно зазначивши, що це переважно бізнесмени. «Близько 40% клієнтів приїжджають з Європи та Північної Америки», – уточнив він.

До слова, люксові яхти російських підсанкційних олігархів можна взяти в оренду. На ринку оренди розкішних яхт зараз виставлено чотири супер'яхти, збудовані для російських замовників. Найдорожчу Flying Fox, яку пов'язували з власником аеропорту «Домодєдово» Дмитром Каменярем, можна взяти в чартер за €4 млн на тиждень, мегаяхта Axioma, яка раніше належала колишньому співвласнику «Трубна Металургійна Компанія» (ТМК) і близькому другу Путіна Дмитру Пумпянському обійдеться в оренду на літній сезон за €660 тис на тиждень.

Читайте також: На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
Теги: санкції експорт олігархи Італія страхування росіяни обмеження

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