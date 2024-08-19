Вибухи на нафтобазі у Ростовській області: у місті оголошено режим надзвичайної ситуації

Сьогодні на нафтобазі пролунав ще один потужний вибух, ймовірно загорівся ще один резервуар із паливом

На нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку вчора атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу. Про це пишуть місцеві російські Telegram-канали.

Як повідомляється, сьогодні на нафтобазі пролунав ще один потужний вибух, ймовірно, це загорівся ще один резервуар із паливом.

Унаслідок інциденту постраждали 18 пожежників. П'ятеро у важкому стані, готуються до прибуття санавіації; 13 надано медичну допомогу. Також у місті оголошено режим надзвичайної ситуації.

Окрім того, росЗМІ повідомляють, що резервуари на нафтобазі у Пролетарську були повним, тож загасити пожежу фактично неможливо – потрібно чекати декілька днів, коли вигорить усе паливо.

Нагадаємо, гасіння пожежі на нафтобазі «ФДКУ комбінат «Кавказ» у місті пролетарськ Ростовської області, яка була атакована дронами-камікадзе в ніч на 18 серпня, триває вже другу добу.

Через дим від палаючих нафтопродуктів влада попросила мешканців міста обмежити перебування на вулиці.

Як повідомляв губернатор Ростовської області Василь Голубєв ввечері 18 серпня, на території Пролетарського району запроваджено режим підвищеної готовності.

Чиновник запевняв, що загрози поширення вогню на житлові будинки та сусідні об'єкти немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.